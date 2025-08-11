Suscribirse

Mundo

Encuentran y decomisan bandera colombiana en Santa Rosa, la isla que Gustavo Petro le reclama a Perú

Los responsables, según se asegura, “son colombianos, porque incluso tenían más banderas en la embarcación”.

Redacción Mundo
11 de agosto de 2025, 5:48 p. m.
Bandera colombiana en Santa Rosa
Bandera colombiana en Santa Rosa | Foto: Captura de pantalla de X

Las autoridades del distrito de Santa Rosa, en la región de Loreto, informaron sobre la colocación de una bandera de Colombia en territorio peruano, en medio de la tensión diplomática entre Lima y el presidente colombiano, Gustavo Petro, por la soberanía de la isla Santa Rosa, lo cual ha provocado una crisis diplomática entre ambos países.

De acuerdo con el reporte del medio local Canal N, la bandera, de aproximadamente tres metros de altura, fue izada justo en el punto donde termina la isla Chinería, lo que generó sorpresa e indignación entre los pobladores peruanos de la zona, quienes de inmediato contactaron a las autoridades.

Contexto: SEMANA recorrió Santa Rosa, el territorio no adjudicado en el Amazonas que Gustavo Petro le reclama al Perú. Esto encontró

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional (PNP) llegaron al lugar para proceder con el retiro del emblema nacional. Las autoridades locales indicaron que se desconoce quién colocó la bandera.

Isla Santa Rosa de Loreto. Perú.
Isla Santa Rosa de Loreto. Perú. | Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

Aun así, el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, señaló que el hecho fue reportado de inmediato a las autoridades locales y a representantes del Ejército, calificándolo como una “provocación”. Según explicó, la bandera habría sido instalada por tres ciudadanos colombianos que llegaron en un deslizador.

Lo más leído

1. MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
2. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”
3. El mensaje de Sofía Petro, hija del presidente, a la familia de Miguel Uribe Tubay

“No tenemos información de quiénes son realmente porque no los conocemos. El presidente que filmó el video (de la asociación de transportistas fluviales) me dijo que no sabían quiénes eran, pero evidentemente sí son colombianos porque incluso tenían más banderas en la embarcación”, afirmó Yovera a RPP Noticias.

Contexto: Habla el alcalde de Santa Rosa, la isla que el Gobierno Petro le reclama a Perú: “El señor presidente está equivocado”

Por su parte, el alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, Julio Kahn, también calificó el acto como una “provocación” y expresó la preocupación de la población local del acto de la colocación de la bandera colombiana.

Isla Santa Rosa de Loreto. Perú.
Isla Santa Rosa de Loreto. Perú. | Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

“Con este tipo de actitudes provocativas está demostrando que realmente está, cada día que pasa, yéndose a más, lo cual causa preocupación en la población”, manifestó en declaraciones a RPP.

Kahn indicó que los responsables aprovecharon que la zona se encuentra despoblada para realizar la acción y solicitó la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. “Nosotros lo estamos considerando ya como un acto de provocación. Esperemos que Cancillería utilice los medios diplomáticos para zanjar (esta situación)”, dijo el mandatario local.

Contexto: Dina Boluarte asegura que Perú no tiene ningún tema pendiente con Colombia frente a la soberanía de la isla Santa Rosa

Este incidente se produce mientras el Gobierno peruano mantiene una posición firme sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, respaldada por el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial de 1922 y reafirmada en notas diplomáticas enviadas a Colombia, en las que rechaza cualquier cuestionamiento a su jurisdicción sobre el territorio dadas por el presidente Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por primera vez se podrá ver a Luis Díaz en Colombia con Bayern: canal que los transmite

2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”

3. Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

4. El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

5. Procurador Eljach le pidió al presidente Petro que acepte acuerdo para desescalar el lenguaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

santa rosaGustavo PetroPerúAmazonas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.