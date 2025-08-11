Suscribirse

Nuevo lío diplomático con Perú: bandera de Colombia apareció izada en la isla Santa Rosa

La autoridad del Perú que administra ese territorio confiscó la bandera.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 7:37 p. m.
Isla Santa Rosa de Loreto y bandera de Colombia.
Isla Santa Rosa de Loreto con la bandera de Colombia. | Foto: Semana.

Una bandera de Colombia apareció izada en Santa Rosa, la isla en disputa entre Colombia y Perú. El emblema nacional fue izado en la mañana de este lunes, 11 de agosto, por parte de un ciudadano colombiano que llegó hasta el puerto de Leticia para contratar a un lanchero que lo acercó hasta la zona, según le confirmaron a SEMANA dos conductores de bote que trabajan en la zona.

El emblema nacional solo estuvo izado durante unos minutos hasta que la Armada del Perú y la autoridad que administra la isla llegaron hasta el lugar para bajar el símbolo y confiscarlo. Fuentes de la administración peruana que hace presencia en la zona le confirmaron a SEMANA que ese objeto está bajo custodia de la Policía.

Contexto: Habla el alcalde de Santa Rosa, la isla que el Gobierno Petro le reclama a Perú: “El señor presidente está equivocado”

La aparición de la bandera promete convertirse en un nuevo lío diplomático en la relación binacional, pues la Alcaldía peruana de Santa Rosa busca identificar a la persona que izó ese emblema para enviar una nota diplomática desde la Cancillería del Perú a la Cancillería de Colombia.

Durante la jornada de este lunes, el expresidente del Perú, Martín Vizcarra, estuvo recorriendo Santa Rosa. Además, a solo diez minutos del lugar, en Leticia, también estuvo el precandidato a la presidencia, Daniel Quintero. El exalcalde de Medellín no ha confirmado si también visitó Santa Rosa con su equipo.

