Nuevo lío diplomático con Perú: bandera de Colombia apareció izada en la isla Santa Rosa

Una bandera de Colombia apareció izada en Santa Rosa, la isla en disputa entre Colombia y Perú. El emblema nacional fue izado en la mañana de este lunes, 11 de agosto, por parte de un ciudadano colombiano que llegó hasta el puerto de Leticia para contratar a un lanchero que lo acercó hasta la zona, según le confirmaron a SEMANA dos conductores de bote que trabajan en la zona.

El emblema nacional solo estuvo izado durante unos minutos hasta que la Armada del Perú y la autoridad que administra la isla llegaron hasta el lugar para bajar el símbolo y confiscarlo. Fuentes de la administración peruana que hace presencia en la zona le confirmaron a SEMANA que ese objeto está bajo custodia de la Policía.

La aparición de la bandera promete convertirse en un nuevo lío diplomático en la relación binacional, pues la Alcaldía peruana de Santa Rosa busca identificar a la persona que izó ese emblema para enviar una nota diplomática desde la Cancillería del Perú a la Cancillería de Colombia.