La empresa estadounidense Lockheed Martin confirmó este jueves, 23 de abril, que Perú concretó la compra de 12 aviones de combate F-16 Fighting Falcon, en el marco de un proceso de modernización de su flota aérea.

El acuerdo comenzó a ejecutarse tras el pago de una primera cuota de 462 millones de dólares por parte del Gobierno peruano.

La transferencia de recursos se realizó el miércoles, pese a la oposición del presidente interino, José María Balcázar, quien había planteado postergar la adquisición hasta la llegada del próximo gobierno en julio.

Su posición no fue bien acogida, lo que generó tensiones dentro del Ejecutivo y nuevas críticas desde distintos sectores políticos.

José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú. Foto: Congreso de Perú

En medio de este desacuerdo, se produjeron las renuncias del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz, ambos a favor de avanzar con la firma del contrato. Las salidas se dieron en un contexto de diferencias internas sobre la conveniencia de concretar la compra en la actual etapa de gobierno.

De forma paralela, en el Congreso comenzó a mencionarse la posibilidad de impulsar una moción de vacancia contra el presidente Balcázar. Aunque no se ha formalizado una propuesta, el tema ha circulado en distintos sectores, en medio del escenario electoral y de crecientes tensiones entre poderes del Estado.

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“Nos enorgullece que el F-16 más avanzado que hemos producido contribuya a proteger la soberanía nacional de Perú”, dijo Mike Shoemaker, vicepresidente de Lockheed Martin citado en un comunicado de la compañía.

La empresa también señaló que “acoge con satisfacción el anuncio del Gobierno de Perú de adquirir 12 nuevos aviones F-16 Block 70”, en referencia al modelo incluido en el acuerdo.

El F-16 es operado por más de 25 países. Foto: Getty Images

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernardo Navarro, se refirió al cierre de la operación. “Estamos bien contentos con el trato que se cerró”, afirmó durante una actividad oficial.

El Ministerio de Economía informó que los 462 millones de dólares corresponden al primer pago del contrato suscrito entre representantes de Lockheed Martin y la Fuerza Aérea del Perú.

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Asimismo, la embajada estadounidense indicó que “una firma técnica tuvo lugar el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano”.

El proceso se desarrolla en paralelo a una segunda vuelta presidencial prevista para junio, en un contexto político marcado por cambios en el gabinete y tensiones dentro del Ejecutivo.

*Con información de AFP.