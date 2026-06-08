Entre montañas sagradas y tradiciones vivas, Cusco y Urubamba invitan a regresar al origen

Hay lugares que se visitan por sus paisajes y otros por su gastronomía o por la promesa de una experiencia diferente. Cusco y Urubamba, en Perú, pertenecen a una categoría distinta porque son destinos que permiten viajar en el tiempo.

En estas tierras andinas, donde alguna vez floreció el Imperio Inca, la historia no permanece encerrada en los museos ni en los libros. Sigue viva en las calles empedradas, en los mercados, en los tejidos elaborados a mano, en las lenguas ancestrales que aún se escuchan y en las ceremonias que mantienen una conexión profunda con la naturaleza y el cosmos.

Al interior del Palacio del Inka, los huéspedes se encuentran con terrazas que antiguamente eran espacios reservados para los dueños del palacio. Foto: Marriott - Jason Dewey

Por supuesto, la llegada de la colonia transformó para siempre el territorio, pues templos fueron convertidos en iglesias, palacios dieron paso a construcciones europeas y buena parte de la estructura política y social indígena fue alterada. Sin embargo, siglos después, la herencia de los pueblos originarios continúa siendo el alma de la región. Lejos de desaparecer, muchas de sus tradiciones sobrevivieron y hoy forman parte de la identidad de una de las zonas culturales más importantes de América Latina.

Cusco es quizás la mejor representación de esa convivencia entre épocas porque conserva vestigios monumentales de la ingeniería inca junto a edificaciones coloniales que cuentan otra parte de la historia. Caminar por sus calles es encontrarse con una ciudad que ha aprendido a honrar todas las capas de su pasado.

En Palacio del Inka es fácil conectar con la historia y la cultura indígena que aún habita en esta parte de Perú. Foto: Marriott - API

En medio de ese escenario se encuentra el Palacio del Inka, un hotel que resume como pocos la esencia histórica de la ciudad. Su ubicación está ligada a más de cinco siglos de historia y a algunos de los símbolos más importantes del legado cusqueño. El edificio formó parte del QoriKancha, el antiguo Templo del Sol y uno de los centros ceremoniales más relevantes del mundo andino. Entre sus espacios también se encuentran vestigios arqueológicos y estructuras que permiten comprender la dimensión de la cultura que floreció en esta región.

Más que un hotel de lujo, Palacio del Inka funciona como una experiencia cultural inmersiva. Sus huéspedes recorren salones que alguna vez pertenecieron a una residencia colonial del siglo XVI, descubren una colección de cerca de 200 obras de arte de la época colonial, incluyendo pinturas originales de la reconocida Escuela Cusqueña, y pueden apreciar una impresionante pared de piedra inca original que permanece intacta como testimonio del pasado.

Habitaciones, pasillos, terrazas, restaurantes y hasta el lobby cuentan la historia del hotel y de Cusco. Foto: Marriott - API

La conexión con la cultura local también se refleja en su propuesta gastronómica. Por ejemplo, los menús degustación de ‘La Mesa del Marqués’ y ‘Tributo a la Agricultura Andina’, permiten conocer la riqueza culinaria peruana desde una perspectiva histórica y contemporánea. A ello se suman muestras culturales que se desarrollan dentro de sus instalaciones y que acercan al visitante a las tradiciones que han definido la identidad cusqueña durante siglos.

El lujo tiene además un componente de bienestar con Andes Spirit Spa, reconocido durante varios años como uno de los mejores del país. Ofrece tratamientos inspirados en la búsqueda andina del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, una filosofía que sigue presente en muchas expresiones culturales de la región.

En el corazón del Valle Sagrado

A poco más de una hora de distancia de Cusco aparece otro escenario igualmente fascinante: Urubamba. Esta población es una de las puertas de entrada a algunos de los sitios arqueológicos más emblemáticos de Perú. Rodeada de montañas, ríos y nevados, la localidad ofrece una conexión distinta con el legado ancestral, una donde la naturaleza adquiere un papel protagónico.

Tambo del Inka, un hotel cinco estrellas que aprovecha la magia del valle para ofrecer una experiencia profundamente vinculada con el territorio. Foto: Marriott - Liz Tasa

Desde hace siglos, el Valle Sagrado fue considerado un territorio especial por sus condiciones geográficas, su fertilidad y su importancia espiritual. Hoy continúa cautivando a viajeros de todo el mundo que encuentran en sus paisajes una mezcla difícil de igualar entre belleza natural, historia y tranquilidad.

En este entorno se encuentra Tambo del Inka, un hotel cinco estrellas que aprovecha la magia del valle para ofrecer una experiencia profundamente vinculada con el territorio. Sus amplios espacios, las vistas privilegiadas hacia las montañas y un servicio de alto nivel convierten la estadía en una extensión natural de la experiencia cultural que ofrece la región.

El hotel ha desarrollado propuestas que permiten comprender mejor la vida cotidiana y la cosmovisión andina. Los visitantes pueden recorrer el mercado local de Urubamba, conocer el huerto orgánico de más de 5.000 metros cuadrados que abastece parte de su cocina y participar en experiencias que exploran la relación que los antiguos incas tenían con las estrellas y los fenómenos celestes.

El Hotel Tambo del Inka ofrece experiencias gastronómicas que combinan conexión con la naturaleza, tradición cultural, lujo y servicio de alto nivel. Foto: Marriott - API

La gastronomía ocupa nuevamente un lugar central. Los menús degustación y las experiencias culinarias como la cena con el menú degustación Ancestral y el almuerzo Mayupata, que se realiza frente al río, se inspiran en productos locales que permiten descubrir ingredientes que han acompañado a las comunidades andinas durante generaciones.

Todo ello se complementa con espacios de bienestar como Kallpa Spa, reconocido entre los mejores de Sudamérica, donde muchos de los tratamientos utilizan ingredientes asociados a la tradición inca.

El compromiso con el entorno también forma parte de su identidad porque Tambo del Inka fue el primer hotel de Perú en obtener la certificación LEED por sus estándares de construcción sostenible y cuidado ambiental, una apuesta coherente con la riqueza natural que lo rodea.

Las habitaciones de Tambo del Inka garantizan una estadía tranquila. Foto: Marriott - API

Visitar Cusco y Urubamba es comprender que la historia puede permanecer viva incluso después de siglos de transformaciones. Son destinos que han logrado preservar buena parte de su herencia indígena mientras se proyectan al mundo como referentes del turismo cultural de alto nivel.

Entre antiguas piedras incas, montañas sagradas, sabores ancestrales y experiencias de lujo cuidadosamente diseñadas, ambos destinos recuerdan que el verdadero viaje no consiste únicamente en conocer un lugar, sino en entender las historias que lo hicieron posible.