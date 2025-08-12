“Presentaré las denuncias”: Petro, por señalamientos que lo responsabilizan del atentado contra Miguel Uribe Turbay

En medio de una ceremonia de ascensos de generales de la Policía, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que presentará las denuncias correspondientes en contra de quienes lo han señalado de ser el responsable del atentado al precandidato y senador Miguel Uribe Turbay.

En ese evento, que se llevó a cabo este martes 12 de agosto, el jefe de Estado reveló que las denuncias las presentará ante la Corte Suprema de Justicia para que ese alto tribunal las evalúe.

“Dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Y, por tanto, hay un delito contra nosotros andando”, expresó Petro.

Además, manifestó: “Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP que tenía el cuidado del senador, sino que complementaba, ni la Policía Nacional son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado y, por tanto, he decidido defenderme”.

“Porque un presidente no debe admitir el delito, delito que además está buscando más crímenes por odio, ahí sí presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia”, insistió el mandatario.

Presidente Gustavo Petro, en la ceremonia de ascenso al grado de brigadier general de los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante, de la Policía Nacional. | Foto: Colprensa

También aseguró el jefe de Estado en su intervención: “No venganza por venganza, nos hemos matado por generaciones. Todos aquellos, no importa su estatus político o social, que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba solo para ganar con votos”.

“Me ha dado asco hasta vomitar ver cómo un ser humano, en condiciones de indefensión completa, lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos. Otros, otros, no él, que ya sabían que no podía”, remarcó.

Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, fue baleado el 7 de junio en el barrio Modelia en Bogotá. | Foto: Semana

“No se manipula a un ser humano. La dignidad humana está por encima de todo. Cualquiera que sea su pensamiento, y lo dice alguien que no es capaz de odiar en su corazón”, finalizó Petro en su discurso.

Entre tanto, el jefe de Estado dijo que las versiones preliminares apuntan a que las disidencias de la Segunda Marquetalia y la guerrilla del ELN serían —al parecer— las responsables del atentado en contra del precandidato y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.