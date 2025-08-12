Suscribirse

Confidenciales

Colombianos en Estados Unidos convocan a una eucaristía en memoria de Miguel Uribe Turbay

Connacionales promueven una eucaristía para este jueves en Estados Unidos.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 8:33 p. m.
Semana
Murió Miguel Uribe Turbay. | Foto: Guillermo Torres’s / SEMANA

El Centro Democrático y en el Exterior y la comunidad colombiana del sur de la Florida convocan a una misa de acción de gracias por la vida y el legado del senador Miguel Uribe Turbay.

“La ceremonia será un momento para honrar su memoria, agradecer su entrega y recordar su ejemplo de valentía, integridad y compromiso con Colombia”, relataron los promotores de la iniciativa.

La eucaristía tendrá lugar el próximo jueves, 14 de agosto, a las 10:30 a. m. en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en 11691 NW 25 street, Doral, FL. 33272.

Contexto: Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Luto en Colombia

“Invitamos a toda la comunidad a unirse en oración y gratitud por la vida y el legado del senador Miguel Uribe Turbay, cuya huella en la política y en la sociedad colombiana permanecerá viva e inspirará a quienes creen en una Colombia justa y democrática”, agregaron los integrantes del Centro Democrático en el exterior.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atención: renunció la exfiscal Viviane Morales a la aspiración para llegar a la Corte Constitucional

2. Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda a las personas de forma anónima, reveló delicado problema

3. Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’ lleva 4 meses sin ver a sus hijos y dejó contundente mensaje

4. Estas son las zonas donde bajaron los precios para comprar una casa en EE. UU.

5. Subastan los guantes manchados de sangre del expresidente Lincoln y se venden por una suma millonaria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.