Confidenciales
Colombianos en Estados Unidos convocan a una eucaristía en memoria de Miguel Uribe Turbay
Connacionales promueven una eucaristía para este jueves en Estados Unidos.
El Centro Democrático y en el Exterior y la comunidad colombiana del sur de la Florida convocan a una misa de acción de gracias por la vida y el legado del senador Miguel Uribe Turbay.
“La ceremonia será un momento para honrar su memoria, agradecer su entrega y recordar su ejemplo de valentía, integridad y compromiso con Colombia”, relataron los promotores de la iniciativa.
La eucaristía tendrá lugar el próximo jueves, 14 de agosto, a las 10:30 a. m. en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en 11691 NW 25 street, Doral, FL. 33272.
“Invitamos a toda la comunidad a unirse en oración y gratitud por la vida y el legado del senador Miguel Uribe Turbay, cuya huella en la política y en la sociedad colombiana permanecerá viva e inspirará a quienes creen en una Colombia justa y democrática”, agregaron los integrantes del Centro Democrático en el exterior.