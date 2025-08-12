Colombianos en Estados Unidos convocan a una eucaristía en memoria de Miguel Uribe Turbay

El Centro Democrático y en el Exterior y la comunidad colombiana del sur de la Florida convocan a una misa de acción de gracias por la vida y el legado del senador Miguel Uribe Turbay.

“La ceremonia será un momento para honrar su memoria, agradecer su entrega y recordar su ejemplo de valentía, integridad y compromiso con Colombia”, relataron los promotores de la iniciativa.

La eucaristía tendrá lugar el próximo jueves, 14 de agosto, a las 10:30 a. m. en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en 11691 NW 25 street, Doral, FL. 33272.