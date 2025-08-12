Federico Gutiérrez enciende alarmas tras revelación de SEMANA: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro”

Federico Gutiérrez encendió las alarmas este martes por el riesgo que estarían corriendo los integrantes de la oposición en Colombia, luego de que SEMANA revelara que las autoridades identificaron dos presuntos atentados que estarían planeando para afectarlo.

“Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia”, redactó el mandatario distrital en su cuenta de X.

La información da cuenta que, por un lado, las disidencias de las Farc habrían ofrecido 8 millones de dólares para asesinarlo. El plan, al parecer, fue identificado por un investigador de la Fiscalía en una cárcel del país.

Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia 🇨🇴. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 12, 2025

Este intento de homicidio no solo sería contra él, también pretenderían matar a líderes visibles de la oposición, como María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Claudia Carrasquilla, entre otros.

En segundo lugar, se dio cuenta de que organizaciones criminales de alcance local estarían haciendo gestiones para asesinar al mandatario local y las autoridades ya tienen identificados a los sujetos que estarían detrás de ello.

La revelación de SEMANA generó una ola de preocupación y rechazo en Colombia.

El exfiscal Francisco Barbosa manifestó que el mandatario ha ejercido su cargo con valentía, sin ceder ante supuestas campañas de difamación y sabotaje que se estarían orquestando desde el Gobierno Petro.

“En Colombia se acabaron las garantías para hacer oposición: una espada de Damocles pende sobre todos los que le hemos enfrentando a Petro y su Gobierno. Mientras tanto, Petro sigue difamando y estigmatizando a sus contradictores”, dijo el exfiscal.

La precandidata presidencial, Vicky Dávila: “Fico, Dios te bendiga. Un abrazo apretado”.