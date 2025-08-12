Suscribirse

Nación

Federico Gutiérrez enciende alarmas tras revelación de SEMANA: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro”

El alcalde de Medellín se pronunció sobre los dos atentados que estarían fraguando en su contra, revelados por SEMANA.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 6:38 p. m.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha recibido amenazas de los integrantes de la mesa de paz de Itagüí y ha alertado a la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades que estarían rodeando esas conversaciones.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

Federico Gutiérrez encendió las alarmas este martes por el riesgo que estarían corriendo los integrantes de la oposición en Colombia, luego de que SEMANA revelara que las autoridades identificaron dos presuntos atentados que estarían planeando para afectarlo.

“Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia”, redactó el mandatario distrital en su cuenta de X.

La información da cuenta que, por un lado, las disidencias de las Farc habrían ofrecido 8 millones de dólares para asesinarlo. El plan, al parecer, fue identificado por un investigador de la Fiscalía en una cárcel del país.

Este intento de homicidio no solo sería contra él, también pretenderían matar a líderes visibles de la oposición, como María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Claudia Carrasquilla, entre otros.

Lo más leído

1. Advierten el supuesto plan que tendría el Gobierno Petro de cara a las elecciones 2026: “Ese papayazo”
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero

En segundo lugar, se dio cuenta de que organizaciones criminales de alcance local estarían haciendo gestiones para asesinar al mandatario local y las autoridades ya tienen identificados a los sujetos que estarían detrás de ello.

La revelación de SEMANA generó una ola de preocupación y rechazo en Colombia.

El exfiscal Francisco Barbosa manifestó que el mandatario ha ejercido su cargo con valentía, sin ceder ante supuestas campañas de difamación y sabotaje que se estarían orquestando desde el Gobierno Petro.

“En Colombia se acabaron las garantías para hacer oposición: una espada de Damocles pende sobre todos los que le hemos enfrentando a Petro y su Gobierno. Mientras tanto, Petro sigue difamando y estigmatizando a sus contradictores”, dijo el exfiscal.

La precandidata presidencial, Vicky Dávila: “Fico, Dios te bendiga. Un abrazo apretado”.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente de la Corte Constitucional le responde a Petro por los cuestionamientos sobre la pensional: “No corresponden a la verdad”

2. Corrupción en la UNGRD: por decisión de la juez, audiencia clave contra Sneyder Pinilla será reservada

3. Se prenden las alarmas por calor extremo en Texas: estas son las ciudades donde podría haber temperaturas récord

4. J Balvin envió mensaje a la familia de Miguel Uribe Turbay: “era una gran persona, con una visión muy clara”

5. Federico Gutiérrez enciende alarmas tras revelación de SEMANA: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Federico Gutiérrez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.