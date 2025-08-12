Exclusivo: identifican dos planes para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Las autoridades judiciales investigan dos planes que buscarían atentar contra la vida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. SEMANA revela el contenido de las denuncias que tienen en alarma al círculo cercano del mandatario.

La primera fue conocida el 12 de junio por parte de la administración distrital y puesta en conocimiento de la Fiscalía, apenas seis días después del atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá mientras adelantaba un acto de campaña.

Allí se relata que un detenido de alto perfil le contó a un investigador del ente de acusación el 26 de mayo que, supuestamente, las disidencias de las Farc habrían destinado ocho millones de dólares para afectar a varios líderes políticos de Colombia.

“Asesinar a varios políticos de la derecha y la lista es: Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, JP Hernández, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla (y) Abelardo de la Espriella”, se lee en un documento conocido por SEMANA.

Después, una fuente anónima contó a las autoridades que la banda criminal Robledo, específicamente la del barrio Córdoba, habría hecho una alianza con las bandas 12 de Octubre y El Picacho para matar al alcalde de la capital de Antioquia.

“Los encargados directos de la acción criminal serían alias Bala, encargado de recibir el dinero del pago por la acción; alias Manolo; alias Musaraña; la acción se realizaría con armamento de largo alcance y la participación de una persona apodada Agudelo”, se registró en una denuncia a la que accedió esta revista.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. | Foto: Alcaldía de Medellín.

SEMANA también reveló que al mandatario lo pretendería afectar una organización criminal del Valle de Aburrá mediante un ataque con drones. Por esa razón, las autoridades redoblaron su seguridad.

Federico Gutiérrez no es el único funcionario de Medellín que está en el ojo del huracán de los criminales. Al parecer, habría una alianza de Los Pesebreros y La Terraza para asesinar al secretario de Seguridad, Manuel Villa, cuyo alcance es investigado por la Fiscalía.

Además de Gutiérrez y Villa, se les habría puesto precio a los concejales Claudia Carrasquilla, exfiscal de Medellín y conocida como la dama de hierro, y Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad del Distrito.

“Se me informó que se planea utilizar un señuelo para alejarme de mi esquema de seguridad, al considerar que me mantengo con la Policía e impactarme mediante un artefacto explosivo”, declaró Villa ante la Fiscalía General.