Suscribirse

Política

Exclusivo: identifican dos planes para atentar contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

La Fiscalía y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá investigan las dos posibles acciones. También habría planes para asesinar al secretario de Seguridad, Manuel Villa, y dos concejales.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 2:45 p. m.
FEDERICO GUTIÉRREZ Alcalde de Medellín
Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. | Foto: juan carlos sierra-semana

Las autoridades judiciales investigan dos planes que buscarían atentar contra la vida del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. SEMANA revela el contenido de las denuncias que tienen en alarma al círculo cercano del mandatario.

La primera fue conocida el 12 de junio por parte de la administración distrital y puesta en conocimiento de la Fiscalía, apenas seis días después del atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá mientras adelantaba un acto de campaña.

Allí se relata que un detenido de alto perfil le contó a un investigador del ente de acusación el 26 de mayo que, supuestamente, las disidencias de las Farc habrían destinado ocho millones de dólares para afectar a varios líderes políticos de Colombia.

Contexto: “Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde”: revelan interceptaciones de un presunto plan para atentar contra Carlos Fernando Galán

“Asesinar a varios políticos de la derecha y la lista es: Álvaro Uribe, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, JP Hernández, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla (y) Abelardo de la Espriella”, se lee en un documento conocido por SEMANA.

Lo más leído

1. Bandera que elevó la tensión entre Perú y Colombia fue puesta por Daniel Quintero
2. Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro
3. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

Después, una fuente anónima contó a las autoridades que la banda criminal Robledo, específicamente la del barrio Córdoba, habría hecho una alianza con las bandas 12 de Octubre y El Picacho para matar al alcalde de la capital de Antioquia.

“Los encargados directos de la acción criminal serían alias Bala, encargado de recibir el dinero del pago por la acción; alias Manolo; alias Musaraña; la acción se realizaría con armamento de largo alcance y la participación de una persona apodada Agudelo”, se registró en una denuncia a la que accedió esta revista.

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. | Foto: Alcaldía de Medellín.

SEMANA también reveló que al mandatario lo pretendería afectar una organización criminal del Valle de Aburrá mediante un ataque con drones. Por esa razón, las autoridades redoblaron su seguridad.

Federico Gutiérrez no es el único funcionario de Medellín que está en el ojo del huracán de los criminales. Al parecer, habría una alianza de Los Pesebreros y La Terraza para asesinar al secretario de Seguridad, Manuel Villa, cuyo alcance es investigado por la Fiscalía.

Además de Gutiérrez y Villa, se les habría puesto precio a los concejales Claudia Carrasquilla, exfiscal de Medellín y conocida como la dama de hierro, y Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad del Distrito.

Contexto: Alcalde de Medellín se despacha contra el Gobierno Petro: “Los criminales se sienten protegidos”

“Se me informó que se planea utilizar un señuelo para alejarme de mi esquema de seguridad, al considerar que me mantengo con la Policía e impactarme mediante un artefacto explosivo”, declaró Villa ante la Fiscalía General.

Hay alarma en la capital de Antioquia. La Policía y el ente de acusación están detrás de todas las pistas para esclarecer los sucesos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ojo al dato: este es el detalle que debe tener la moneda de 50 centavos para que valga hasta $960 mil dólares

2. La millonaria suma que el Gobierno Petro gastará para proteger a voceros de grupos criminales

3. Aparece video en el que se ve a Harold Aroca, poco antes de ser asesinado en Bogotá: está rodeado de varios hombres

4. Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

5. El nuevo llamado de atención del procurador Eljach para bajarle el tono al lenguaje: “Obligación ética”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alcalde de MedellínFederico Gutiérrez

Noticias Destacadas

ED 2244

La millonaria suma que el Gobierno Petro gastará para proteger a voceros de grupos criminales

Redacción Semana
Las urnas abrirán a las 8:00 de la mañana del próximo domingo.

Consultan al CNE y a la Registraduría las razones por las que el presidente Gustavo Petro podría suspender las elecciones

Redacción Semana
Cayetana Álvarez afirma que Gustavo Petro entra en la categoría de “burros de Troya”, “porque cabalgan a lomos de la ignorancia”. Y a Nicolás Maduro lo calificó de “usurpador”.

Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.