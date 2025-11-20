Suscribirse

Fuerte choque entre el presidente Gustavo Petro, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín: “Indisponer y sembrar cizaña”

Los mandatarios locales reprocharon las más recientes declaraciones que emitió el jefe de Estado sobre Antioquia.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 1:42 p. m.
Federico Gutierrez Andrés Julián Rendón Gustavo Petro
Federico Gutiérrez, Andrés Julián Rendón y Gustavo Petro. | Foto: Semana / Presidencia

Un nuevo enfrentamiento tiene lugar en las redes sociales entre el presidente Gustavo Petro; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El episodio comenzó cuando Gutiérrez compartió una serie de fotografías junto a Rendón en el túnel del Toyo, la obra que conectará a la capital del departamento con el mar de Urabá.

Esas imágenes fueron acompañadas del siguiente texto: “Junto al gobernador anunciamos que el túnel del Toyo ya es una realidad. El tramo 1 está al 99 % y el tramo 2, donde asumimos lo que era responsabilidad del Gobierno, tiene un avance del 60 %”.

Contexto: Leonardo Helicopters suspende soporte técnico al helicóptero del presidente Petro tras su inclusión en la lista Clinton

El presidente Gustavo Petro reaccionó a esta publicación con unas palabras que han causado revuelo en la opinión pública: “¿Cómo irá el tema del agua potable para los municipios de Urabá?”.

El gobernador de Antioquia no ocultó su molestia con el jefe de Estado, con el que ha sostenido otros enfrentamientos en las redes sociales por la posición que tiene la Casa de Nariño sobre el departamento.

“Lo veo, presidente, muy pendiente de lo que hacemos en Antioquia. Lástima que sea solo para indisponer y sembrar cizaña. Igual, le cuento. El acueducto va bien”, agregó el mandatario regional.

La fotografía de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que molestó al presidente Gustavo Petro.
La fotografía de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que molestó al presidente Gustavo Petro. | Foto: Alcaldía de Medellín.

Él contó que con recursos de la Gobernación se están adelantando los estudios y diseños para la obra: “Ni un solo peso de su Gobierno allí. Dios mediante, antes de terminar nuestro mandato, dejaremos contratado el acueducto para el eje bananero”.

Finalmente, Rendón le indicó a Petro la percepción que se tendría de él en el territorio: “La decepción de mis paisanos de Urabá con Ud. (usted) es grande. Les prometió el cielo y la luna, y no les cumplió”.

También llegó la reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “Ya va a terminar su mal Gobierno y no hizo ni lo uno ni lo otro. Usted dejó tirada a Antioquia y, en especial, a la gente de Urabá, con los recursos para terminar las obras de la vía al mar”.

Contexto: Federico Gutiérrez a Gustavo Petro por propuesta de revivir la Gran Colombia de 1819: “Solo vive del pasado”

Gutiérrez manifestó que, justamente, ayer el Distrito y la Gobernación anunciaron aportes para terminar esa obra, algo que, supuestamente, era responsabilidad del primer mandatario.

“En su momento, usted dijo que no ponía los recursos planteando un dilema entre vías y agua. El resultado a hoy es muy contundente, usted no hizo ni las vías ni el acueducto. Como en todo. En cambio, nosotros haremos lo uno y lo otro”, dijo el alcalde.

Gutiérrez planteó que esa una de las grandes diferencias entre él y los dos mandatarios: “Qué mal ha gobernado usted. Creyó que gobernar era dedicarse a poner mensajes en X, generando odio y desinformación”.

El presidente, Gustavo Petro, el 14 de noviembre de 2025 en Cali (Colombia)
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El mandatario local concluyó que, menos mal, “su desgobierno está cerca de terminar”, y que “pronto cesará la horrible noche, y esperemos que Colombia tenga un presidente que quiera a Antioquia y a las demás regiones. Cuando se despierte lo lee”.

