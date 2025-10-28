El duro cuestionamiento del gobernador de Antioquia al Gobierno nacional por no girar la plata para la consulta de la Región Metropolitana

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó duramente al Gobierno nacional por no haber girado los recursos necesarios a la Registraduría Nacional para realizar la jornada electoral del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, una figura que, según Rendón, busca articular la planeación y el desarrollo de ocho municipios del oriente antioqueño.

El gobierno @petrogustavo no giró los recursos a la @Registraduria para adelantar la jornada electoral del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.



Nos preguntamos: ¿por qué la pasada consulta interna del Pacto Histórico, partido del Presidente, sí contó con todos los… pic.twitter.com/rfoGM6dMey — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 28, 2025

De acuerdo con el mandatario departamental, la falta de financiación impide el ejercicio de un derecho constitucional y afecta la participación ciudadana.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el gobernador se preguntó por qué la consulta interna del Pacto Histórico, coalición del presidente Gustavo Petro, sí recibió los recursos y garantías necesarias, mientras que en Antioquia, dijo, se bloquea una consulta popular legítima.

En su denuncia, el gobernador aseguró que para la consulta interna del Pacto Histórico, en el que se definió el candidato de esa coalición, de cara a las presidenciales de 2026, se destinaron 22.000 millones de pesos, pero que para la consulta que busca la formación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, el Estado no quiso girar los 6.000 millones que costaba.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que el Gobierno impide el ejercicio democrático al no girar recursos para la consulta de la Región Metropolitana del Valle de San Nicolás, pero sí para la interna del partido de Petro. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/41dN99Woax — Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2025

“Impedir que la gente vote no es un acto de demócratas”, afirmó Rendón, al tiempo que comparó la situación con “el régimen autoritario de Venezuela”.

La consulta busca definir la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que integraría a los municipios de La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario, La Unión y Rionegro.

El último fin de semana de octubre se llevó a cabo la elección del candidato presidencial del Pacto Histórico. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

El gobernador aseguró que los movimientos ciudadanos que apoyan el “Sí” seguirán impulsando el proceso y agotarán todas las vías legales para que se realice la votación.