Fuerte choque entre Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón: “El tiempo de su Gobierno se acabó”. Estos son los trinos

El agudo intercambio de mensajes se registró en las redes sociales.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 3:39 p. m.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia.

Los más recientes trinos que ha publicado el presidente de la República, Gustavo Petro, han dejado ver una especie de nueva estrategia en materia de comunicaciones y difusión de mensajes.

Ahora se ve al mandatario colombiano enfocado en consolidar un liderazgo internacional sobre la guerra de Oriente Medio, especialmente por los bombardeos en Gaza.

Frente a ese panorama, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicó un fuerte sablazo a Petro, por medio de su cuenta personal de X.

Contexto: Gustavo Petro no suelta a Paloma Valencia y lanzó nueva crítica contra la senadora

“Presidente, mientras usted aprende innecesariamente árabe, los criminales con los que negocia mataron a un joven teniente en Anorí y tres soldados están heridos. Se lo digo en español: el tiempo de su gobierno se acabó”, escribió Rendón.

Posteriormente, Gustavo Petro reaccionó al dardo que le lanzó el dirigente departamental, en cuyo trino reveló detalles sobre la política de seguridad de su administración y la criticada política de paz total.

“Primero, el gobernador de Antioquia debe ajustarse a la verdad. Ninguna de las fuerzas ilegales que está en Antioquia tiene un cese al fuego con el Gobierno. Ninguna en todo el país”, afirmó el presidente.

Presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros del 29 de septiembre
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Y avanzó con el mensaje: “Todas están bajo combate y por eso tenemos bajas. [Ni] el ejército ni las demás fuerzas están quietas. Insulta el gobernador a los que caen en combate al insinuarlo”.

“Ya van desde el 2 de agosto hasta mediados de septiembre, 25 toneladas de cocaína incautadas en el océano Pacífico en 12 lanchas, dos sumergibles y un velero, van más de diez capturados. Incautamos sin matar”, recalcó el jefe de Estado.

Contexto: “Estoy muy molesto con Benedetti”: Eduardo Montealegre le confesó a SEMANA las razones de su indignación con el ministro del Interior

También manifestó: “Lo que sí no es muy claro es cómo las fuerzas que actúan en Antioquia se financian del oro. Han sido los gobiernos departamentales antioqueños los que con la estructura de titulación que han hecho, han terminado dejando que los pequeños mineros sin título terminen trabajando para la financiación de grupos armados ilegales. Pretende el gobernador que esa situación avance al sur de Antioquia”.

Finalmente, varios sectores políticos le han solicitado al presidente de la República, Gustavo Petro, que no olvide los problemas que está atravesando el país, pues le recordaron que existe una crisis de orden público en varias regiones de Colombia, por la acción de grupos criminales armados al margen de la ley.

