“Petro me quiere encarcelar y silenciar”: el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, enciende las alarmas por un proceso en la Fiscalía

SEMANA: Gobernador, ¿qué opina usted del anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular por decreto?

ANDRÉS JULIÁN RENDÓN: Es muy grave. Un presidente no puede ir en contra de una decisión legítima de otro órgano de la rama del poder público en Colombia. Aquí en Antioquia no le vamos a hacer juego a eso, vamos a seguir haciendo resistencia. Nosotros nos comprometimos a ser la contención frente a medidas de este orden por parte del Gobierno de Petro y en eso nos mantendremos. Si Antioquia resiste, Colombia se salva.

SEMANA: ¿Qué ha significado el Gobierno Petro para Antioquia?

A.R.: Ha significado muchísimas dificultades, y no solamente en los temas de salud. Por ejemplo, las disidencias de las Farc han crecido en un 70 por ciento y el Clan del Golfo, en un 60 por ciento. Ha sido muy difícil sortear eso. No me estoy quejando, pero aquí hemos sentido el látigo de un Gobierno despótico, de un Gobierno que no quiere a Antioquia, que no quiere a los antioqueños, y nosotros nos hemos vuelto muy incómodos para él. Hemos decidido mantenernos en la línea institucional, defender a Antioquia y los intereses de nuestros paisanos.

SEMANA: Gobernador, SEMANA revisó un expediente en su contra que reposa en la Fiscalía y comprobó que en el último mes hubo 27 actividades investigativas. El caso se relaciona con la construcción de dos CAI en la época en que usted fue alcalde de Rionegro (Antioquia), entre 2016 y 2019. ¿Qué está pasando?

A.R.: Lo primero que tengo que decir es que ningún peso se ha perdido por la construcción de estos dos centros de atención inmediata (CAI) en Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira. Cuando llegué a la Alcaldía de Rionegro, el municipio tenía 50 asesinatos por año y tres estructuras dedicadas a la venta de estupefacientes que se habían tomado realmente el municipio. Al finalizar mi mandato, llegamos a una tasa de siete homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahí están los CAI, se los entregamos a la Policía. Me llama la atención la celeridad. Pero no solo eso. En 2023, cuando empecé a liderar las encuestas, me hicieron un llamado a imputación de cargos con una orden de detención, es decir, en plena campaña electoral me querían detener.

SEMANA: A usted se le señala por haber incurrido, presuntamente, en los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

A.R.: Estoy absolutamente tranquilo. Pido que todo lo que concierne a esta investigación se haga público. Nos generan muchas sospechas esas actuaciones inusitadas por parte de la Fiscalía. Los CAI son muy efectivos en contrarrestar el crimen y el delito, y nosotros seguimos estrictamente lo que ordena la contratación estatal. Estas actuaciones de la Fiscalía me hacen recordar una cosa que a muchos les generó sorna en su momento: el castrochavismo. A mí me parece que hoy, aun cuando estos dos personajes están muertos (Fidel Castro y Hugo Chávez), muchos se aprendieron su libreto, y aquí pareciera que quisieran seguir el libreto de Venezuela de encarcelar y de perseguir a sus opositores.

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia.

SEMANA: ¿Usted teme ser encarcelado? ¿Siente que la Fiscalía, en alianza con el Gobierno Petro, lo quiere detener?

A.R.: Pues a mí me genera mucha inquietud todo esto. Han pasado casi dos años desde cuando me querían imputar cargos y me querían encarcelar. Cuando un fiscal cita a una imputación, es porque tiene un arsenal probatorio muy contundente. Pasó todo este tiempo sin que se moviera la investigación. He tenido cuatro fiscales, en el último mes ha habido casi 30 actuaciones. ¿Qué tanto investigan con dos contratos, que suman 1.200 millones de pesos, ya liquidados? Esta celeridad de la Fiscalía respecto a mi caso y la lentitud en los procesos con los colaboradores más cercanos de Petro es bastante sospechosa. Me temo que quieran seguir el libreto de Venezuela, de perseguir y encarcelar a los opositores. A mí no me van a silenciar por cuenta de esto, no me voy a quedar callado. ¿Sabe qué pasaría si me roban la libertad? Petro nombraría al gobernador de Antioquia, lo encargaría por el tiempo que le dé la gana y usurparía un mandato legítimo, que me fue otorgado por casi un millón de antioqueños.

SEMANA: Su alerta es muy grave. Da a entender que la Fiscalía estaría actuando como un instrumento político del Gobierno Petro, teniendo en cuenta que usted ha sido un líder nacional visible en la oposición a este Gobierno.

A.R.: Antioquia pesa el 15 por ciento en la economía del país y tiene un peso parecido en términos electorales. Esta es la contención del socialismo en Colombia, es la contención del modelo de Petro. Entonces, a él le interesará mucho robarme mi libertad y, siguiendo el libreto de Venezuela, poner a un usurpador. Todo esto, claro, de cara al proceso electoral que se viene en 2026. Tener un mandatario departamental de bolsillo le convendría mucho a sus propósitos de permanecer en el poder.

SEMANA: ¿Petro lo quiere encarcelar y silenciar?

A.R.: No me cabe la menor duda de que ese es el propósito de Petro y sus aliados.

SEMANA: ¿Por qué considera que esta investigación es una persecución en su contra?

A.R.: Aquí no hay delito alguno. Me quieren imputar peculado, pues ahí están los CAI y no se ha perdido un solo peso. Hablan de una supuesta celebración indebida de contratos, pero yo seguí todo el curso legal establecido en la norma de contratación estatal. Veo ese afán de encarcelarme desde octubre de 2023, justo cuando comenzaba a liderar las encuestas. Miremos los dos sitios donde están los CAI: Cuatro Esquinas era el barrio más peligroso de Rionegro, era el que albergaba todo el microtráfico; y en San Antonio, con todas las condiciones turísticas, asesinaron a un cura por fletarlo cuando la Policía había decidido levantar allí una estación de Policía que existía.

Andrés Julián Rendón. Gobernador de Antioquia. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

SEMANA: Usted aún no ha sido llamado a una audiencia de imputación de cargos.

A.R.: Pero todo parece indicar que eso será así y tal vez algo más grave: quieren robarme la libertad, es lo que tienen en mente. He sido muy incómodo para este Gobierno y sus aliados. A Petro y a la misma Fiscalía les incomodó que yo visibilizara la captura que hizo el Ejército de alias Calarcá en un retén. Lo dejaron libre. Creo que no me perdonan haber visibilizado eso.

SEMANA: En la investigación acerca de esos dos CAI, se plantean dudas sobre la pertinencia de que fueran construidos por la Empresa de Desarrollo Sostenible (Edeso). ¿Qué responde ante eso?

A.R.: Es una empresa de desarrollo urbano, como el IDU en Bogotá. Mi relación con ellos fue a través de un contrato de mandato. Esa fue la forma en que sacamos adelante no solamente estas dos construcciones, sino otros equipamientos que le dejamos a la ciudad de Rionegro.

SEMANA: ¿Usted confía en la fiscal Luz Adriana Camargo? ¿Siente que Petro la está presionando para sacarlo de la Gobernación?

A.R.: Petro la nominó. Es diciente la forma en que la Fiscalía ha encarado el proceso mío en comparación con el de los aliados de Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le envío un mensaje al presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia.

SEMANA: ¿Qué le pide al presidente?

A.R.: Que gobierne, que respete el orden institucional, que no persiga a los opositores, que preserve la seguridad, la tranquilidad de los antioqueños y de todos los colombianos. Todo lo que funcionaba bien Petro lo ha destruido. El poder es para procurar transformaciones, para echarse causas difíciles al hombro, no para cometer acciones despóticas.

SEMANA: ¿Y qué llamado le hace a la fiscal Camargo?

A.R.: Hay que honrar una dignidad tan importante como la que le entregó la Corte Suprema de Justicia. No hay que hacerles el juego a pretensiones de arrinconar a la oposición, desinstitucionalizar al país y generar caos.

SEMANA: Finalmente, ¿qué mensaje les deja a los antioqueños?