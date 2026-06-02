Gobernador de Antioquia enciende la carrera por la Presidencia: “Nos ponemos las botas y salimos a hacer campaña”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró preocupación por la actitud que asumió el presidente Gustavo Petro en el marco de la carrera por la Casa de Nariño.

La versión del mandatario regional es que el despacho del jefe de Estado se convirtió en una sede de campaña, pues Petro anunció que tomaría las banderas de Iván Cepeda.

Frente a esto, Rendón cuestionó: “¿Cuándo cambió el orden constitucional que le permite a él convertir la Casa de Nariño en una sede de campaña?”.

Él indicó que si se sigue la lógica planteada por el primer mandatario, los gobernadores también podrían salir a las calles a defender sus principios.

“Si nosotros también, los mandatarios regionales, podemos salir a defender lo que creemos, pues que se diga de una vez, nos ponemos las botas y salimos a hacer campaña”, mencionó Rendón.

El gobernador manifestó que Gustavo Petro no está respetando las instituciones y trataría de inclinar la balanza de los resultados electorales a su favor, pues ha sembrado dudas sobre el preconteo y desempolvado la teoría de un posible fraude.

Rendón emitió sus declaraciones desde Bogotá, donde acudió a una reunión extraordinaria de mandatarios regionales frente al panorama electoral, la posición de Gustavo Petro y las alertas de presunta participación en política.