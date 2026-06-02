Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella no se han reunido tras las elecciones del domingo: un video que circula en redes no es actual

Uno de los primeros respaldos que recibió Abelardo de la Espriella horas después de ganar la primera vuelta el pasado domingo 31 de mayo fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien junto a Paloma Valencia anunciaron su respaldo en la segunda vuelta presidencial.

“Ganó el doctor Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, dijo Uribe.

Mauricio Gómez Amín, exsenador, jefe de debate de Abelardo de la Espriella. Foto: HELEN RAMÍREZ-SEMANA

Y agregó: “Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas”.

Sin embargo, hasta las primeras horas de la mañana de este martes, 2 de mayo, Uribe y De la Espriella no se habían reunido porque este lunes, el expresidente citó a su bancada de Senado y Cámara del Centro Democrático para definir cómo sería el respaldo al Tigre.

En ese orden de ideas, el video que circula en redes sociales donde se observa a Uribe y De la Espriella reunidos no es actual.

El exsenador Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella, aclaró el tema.

“Está circulando en redes sociales un video que se presta a malos entendidos. El video, grabado hace más de un año, registró una reunión entre el entonces abogado Abelardo De La Espriella y el expresidente Álvaro Uribe, en las instalaciones de su oficina de abogados en Barranquilla”, dijo Gómez.

“Esa reunión no es actual, no es de campaña, no ocurrió después de la primera vuelta electoral en la que Abelardo ganó con más de 10.3 millones de votos. Abelardo de la Espriella se mantiene firme con su posición, plasmada en su discurso de triunfo en el Río Magdalena: no hará alianzas con partidos políticos, su única alianza es con el Pueblo”, precisó.