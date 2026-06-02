Abelardo de la Espriella agradece a María Elvira Salazar y pide apoyo internacional pues “el presidente y su candidato quieren robar las elecciones”

Abelardo de la Espriella respondió a un generoso mensaje de la congreista norteamericana María Elvira Salazar: “Muchas gracias.Tu respaldo y cada una de tus palabras nos inspiran para seguir construyendo la Patria Milagro”, dijo.

“Por favor, continúa apoyando para que la comunidad internacional abra los ojos y ejerza vigilancia electoral, pues, por primera vez en la historia de Colombia, un presidente y su candidato se quieren robar las elecciones a plena luz del día, desconociendo los resultados de la primera vuelta.Colombia requiere acompañamiento internacional ante Petro y Cepeda, dos aprendices de tiranos que se creen Nicolás Maduro y pretenden pasar por encima de la voluntad del pueblo”.

La congresista norteamericana había dicho en una publicación: “Abelardo de la Espriella ha demostrado liderazgo firme y se ha ganado el respeto y apoyo de millones de colombianos. Los resultados de hoy envían un mensaje contundente: millones de colombianos rechazan el rumbo de Gustavo Petro y quieren recuperar la seguridad, la prosperidad y la libertad.La segunda vuelta será una elección entre más petrismo o un nuevo comienzo para Colombia. Orgullosamente apoyé a Abelardo en la primera vuelta y estoy convencida de que sabrá unir al país, ejercer la autoridad que Colombia necesita y derrotar a la izquierda radical”.