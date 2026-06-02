Abelardo de la Espriella habla de lo ocurrido con el bus de la Selección Colombia: “Las hordas de Petro y Cepeda destruyen, bloquean y vandalizan”

El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, habló del episodio que ocurrió este lunes con el bus de la Selección Colombia al término del partido amistoso que tuvo con Costa Rica en el estadio El Campín.

Como lo reportó SEMANA, el vehículo fue retenido y seguidores de Iván Cepeda pegaron propaganda alusiva a su campaña política, lo que generó revuelo entre la opinión pública.

“Las hordas de Petro y Cepeda destruyen, bloquean y vandalizan. Esto que le hicieron a la Selección Colombia en Bogotá es lo que quieren hacerle al país. No alientan a nuestros jugadores: los insultan. No usan nuestra camiseta: quieren prohibirla”, dijo el candidato.

Abelardo de la Espriella sigue sumando respaldos para la segunda vuelta

La versión del candidato es que estas personas “levantan banderas guerrilleras, no la de Colombia. Y defienden a un par de aspirantes a tiranos que desconocieron el voto popular del 31 de mayo. Petro y Cepeda son los verdaderos enemigos de la Patria, los rivales a vencer”.

Él aprovechó la situación para enviarle un mensaje a sus seguidores: “Con mayor ahínco vamos a proteger nuestra patria milagro. Sabemos que ellos son capaces de todo y, por eso, vamos a defenderlo todo: nuestra bandera, nuestra camiseta, nuestra democracia, nuestra libertad y nuestra amada Selección Colombia”.