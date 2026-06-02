“Nuestro gobierno multiplicará esos apoyos a la sociedad, sobre todo a los más vulnerables”: José Manuel Restrepo

La formula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, el exministro José Manuel Restrepo, publicó un video con un mensaje para quienes hoy “más sufren en Colombia”. Se trata de esos colombianos a los que el sistema de salud no les responde, de esos jóvenes que no estudian ni trabajan, los adultos mayores abandonados, las mujeres que son víctimas de violencia sexual.

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“Nuestro gobierno multiplicará esos apoyos a la sociedad, sobre todo a los más vulnerables”, aseguró Restrepo. En su discurso, el candidato Iván Cepeda había dicho que solo ese gobierno mantendría los subsidios y ayudas a las clases menos favorecidas, un hecho que hoy es desmentido por la campaña del tigre.

La Patria Milagro no será un sueño para unos pocos. Será una realidad para millones de colombianos que hoy esperan más oportunidades, más bienestar y una mano tendida para salir adelante.



Con @ABDELAESPRIELLA construiremos un gobierno con corazón social, comprometido con cerrar… pic.twitter.com/ToPxg2syg3 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 2, 2026

“La Patria Milagro no será un sueño para unos pocos. Será una realidad para millones de colombianos que hoy esperan más oportunidades, más bienestar y una mano tendida para salir adelante. Con Abelardo de la Espriella construiremos un gobierno con corazón social, comprometido con cerrar las brechas de pobreza, generar oportunidades reales y devolverle la esperanza a quienes más lo necesitan. Creemos en una Colombia donde nadie se quede atrás, donde el esfuerzo tenga recompensa y donde el progreso llegue a cada rincón del país. Porque la verdadera transformación comienza cuando el crecimiento se convierte en bienestar para todos. ¡La Patria Milagro está cerca!“.