“Al mejor estilo de Maduro”: Abelardo de la Espriella reaccionó al apoyo del presidente de Ecuador y arremetió contra Petro y Cepeda

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se convirtió en una de las primeras figuras internacionales en reaccionar a los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia. A través de su cuenta de X, el mandatario felicitó públicamente a Abelardo de la Espriella y le deseó éxitos de cara a la segunda vuelta.

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“¡Felicidades, @ABDELAESPRIELLA, por una gran victoria!”, escribió Noboa en un mensaje publicado la noche del 31 de mayo. El mandatario ecuatoriano también lanzó una crítica a quienes han cuestionado los resultados electorales y aseguró que “ser mal perdedor es algo contagioso”.

“Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región. Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real”, agregó el jefe de Estado ecuatoriano.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y, pocas horas después, en la noche de este lunes 1 de junio, Abelardo de la Espriella respondió al mensaje agradeciendo el respaldo de Noboa, con quien ha mostrado afinidad en temas relacionados con seguridad, lucha contra el crimen y fortalecimiento institucional.

“Perderán una y otra vez quienes le dieron la espalda al pueblo para abrazar a corruptos y a criminales. Ganarán nuestros ciudadanos en Ecuador y Colombia, que entendieron que el poder del verdadero cambio está en sus manos”, escribió De la Espriella.

En el mismo mensaje, el aspirante presidencial aseguró que la comunidad internacional debe observar con atención lo que ocurre en Colombia tras la jornada electoral del pasado 31 de mayo.

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“Por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato anunciaron que pasarán por encima del voto popular porque los resultados no los favorecen. Petro y Cepeda desconocen los resultados del 31 de mayo, al mejor estilo de Maduro en Venezuela”, afirmó.

Asimismo, agradeció a Noboa por la cooperación que, según dijo, ha existido entre ambos países para mejorar las condiciones de vida de las comunidades ubicadas en la frontera colombo-ecuatoriana.

El intercambio de mensajes se produce en medio de la controversia generada por las declaraciones de sectores afines al Gobierno nacional actual, que han planteado dudas sobre el proceso electoral y han pedido revisar posibles inconsistencias en el censo y el escrutinio. Mientras tanto, desde la campaña de De la Espriella insisten en que los resultados reflejan la voluntad popular expresada en las urnas.