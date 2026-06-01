El candidato a la Vicepresidencia José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, celebró el resultado electoral que les dio la victoria este 31 de mayo.

¿Quién es José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella?

“¡Gracias, Colombia! Más de 10,3 millones de colombianos respaldaron una causa que nació de la convicción, no de las maquinarias. Una causa que cree en la democracia, en las instituciones, en la libertad y en la capacidad de nuestra gente para salir adelante”, aseguró el candidato vicepresidencial.

Según dijo Restrepo, desde hoy comienza una etapa en la que han hablado de la “patria milagro”, por lo que pidió a los ciudadanos respaldarlos en las urnas el próximo 21 de junio. “Convocamos a todos los colombianos que quieren un país con esperanza, oportunidades y respeto por las reglas de juego”, afirmó.

El candidato vicepresidencial se comprometió a “defender la democracia, proteger la economía, fortalecer la confianza y garantizar una vida digna para los colombianos más vulnerables” y que de esa manera reconstruirán el futuro del país. “Lo mejor está por venir”, agregó.

Restrepo se mostró emocionado, satisfecho y agradecido por el resultado logrado. “La apuesta de Abelardo de la Espriella tuvo 10 millones 300 mil votos, algo absolutamente extraordinario para una persona que no representa ningún partido político, que no está atado a ningún poder económico en particular”, dijo.

El candidato vicepresidencial afirmó que esa dupla presidencial representa la esperanza y el optimismo del país que quisieran construir. “Estamos con la convicción de que tenemos un gran desafío: el de enfrentar a quienes pretenden destruir la democracia, acabar con los pesos y contrapesos, quienes quieren acabar el modelo económico del país, quienes tienen odio y resentimiento”, criticó.

José Manuel Restrepo habló de las fórmulas que tendrían para sacar el país adelante. Foto: Paula López

Restrepo destacó que la apuesta que presentan a los ciudadanos está relacionada con la esperanza y la confianza en las capacidades del talento de los colombianos.

La fórmula vicepresidencial del Tigre dijo que buscarán impulsar a los jóvenes para que puedan formarse y educarse, especialmente para apoyar a quienes no estudian ni trabajan.

Asimismo, apoyarán a los adultos mayores que actualmente no estarían siendo reconocidos y que estarían abandonados. Así como las mujeres que sufren algún tipo de violencia, tanto sexual como psicológica.

Restrepo agregó que también tendrán en cuenta a los campesinos y la “clase obrera” que tiene que ser reconocida, así como los pensionados que necesitan garantías y seguridad para esos ingresos.

“Hoy necesitamos reivindicar ese compromiso desde lo social; nuestro gobierno será uno que multiplique el apoyo a estos actores de nuestra sociedad, sobre todo a los más vulnerables del país; ese tiene que ser un compromiso”, afirmó Restrepo.