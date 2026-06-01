Gabriel Calle, del Clan Calle, habló de los errores de la campaña de Iván Cepeda y pidió “garantizar logística” en municipios y dejar a un lado el “sectarismo”

El diputado de Córdoba, Andrés Calle, hermano del exrepresentante a la Cámara, Andrés Calle, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hizo un análisis sobre los resultados electorales de Iván Cepeda en la primera vuelta, habló de los errores, pronosticó el triunfo del político de izquierda el próximo 21 de junio y se refirió a la estrategia que podría ayudar al candidato del Pacto Histórico a alcanzar su triunfo.

En Córdoba, Cepeda consiguió este domingo 391.880 votos y Abelardo de la Espriella, 268.604 respaldos.

El diputado de Córdoba, Gabriel Calle. Foto: twitter Gabriel Calle

“Hace cuatro años ejercí como gerente de la campaña departamental del presidente Gustavo Petro y cuando terminó la primera vuelta en la que se esperaba ganar y se sumaban los resultados de Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, también ocurrió una especie de pánico entre los sectores progresistas. Quiero hacer un llamado a la tranquilidad y la calma. Soy un convencido de que el presidente, en segunda vuelta, se llama Iván Cepeda. No tengo ninguna duda al respecto, pero sí hay que hacer correcciones”, dijo al medio local CN.

Primero —según Calle— “no puede entenderse que la dirigencia política departamental —congresistas, algunos dirigentes y ciertos alcaldes— que, aparentaban estar con Iván Cepeda, hoy muestren su verdadero rostro porque ven la oportunidad de derrotar al proyecto progresista y de cambio”.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Alejandro Acosta

Dijo que en Córdoba, si bien ganó Iván Cepeda, fue con un margen inferior a lo ocurrido hace cuatro años.

“Lo que hay que hacer es simple, primero garantizar a través de la gerencia departamental que se tomen los correctivos y se le garantice logística a los sectores de cada uno de los municipios. Muchos sectores rurales, artistas, gestores culturales, líderes sociales no tenían cómo movilizar a la población que vota por el proyecto progresista”.

Y siguió: “Vimos una actividad departamental (de la campaña Cepeda) muy floja en cuanto a la publicidad, al despliegue de la campaña en cada uno de los municipios, y hay que ponerle dinamismo a eso. Ese es un llamado de atención”.

Gabriel Calle, gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Córdoba en 2022. Foto: cuenta de Twitter @GabrielCalleA

Planteó combatir el abstencionismo para la segunda vuelta.

“Si nosotros logramos que más personas salgan a votar, tengan la plena seguridad de que lo harán por Iván Cepeda. Son más las personas humildes que necesitan las ayudas de un gobierno como el del proyecto de cambio que les garantiza a los pobres la posibilidad de mejorar su salario, su educación, su salud, entre otros”.

Según Calle, “los privilegiados votaron en la primera vuelta, los sectores pobres y rurales no alcanzaron a hacerlo porque no se les dio la movilidad. Eso se tiene que garantizar en segunda vuelta”.

Si esos frentes se atacan, Gabriel Calle considera que, al menos en Córdoba, Iván Cepeda recuperará 200.000 de los 700.000 votos que necesita para ganar en la segunda vuelta.

“Un llamado de atención a la izquierda: el sectarismo no genera triunfo. La izquierda radical sola no gana, necesita a los sectores de centro y al liberalismo progresista. Lo he dicho y muchas personas se han molestado porque no entienden mis palabras cuando digo que no soy de izquierda, no soy petrista, soy un liberal progresista que comparte las ideas de Gustavo Petro”, afirmó.

A ese liberalismo progresista —según Calle— se debe convocar y así garantizar mayorías en la segunda vuelta. “Colombia no puede quedar en manos de un misógino, de una persona homofóbica, con ínfulas de dictador que habla de destripar al opositor”, afirmó refiriéndose a Abelardo de la Espriella.