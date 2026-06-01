‘The Economist’ reconoce que Abelardo de la Espriella sería el próximo presidente

El medio de comunicación británico The Economist señaló que Abelardo de la Espriella tiene posibilidades reales de convertirse en el próximo presidente de Colombia.

Así lo expresó en su columna publicada este lunes primero de junio, exactamente un día después de las elecciones, titulada: La derecha populista colombiana, afín a Bukele, parece tener muchas probabilidades de ganar el poder, en la que el rotativo presentó su análisis de los comicios del pasado domingo.

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The Economist escribió que, “lejos de estar cansados ​​de los extremos, los colombianos parecen cansados ​​del centro tradicional”, haciendo mención a la derrota que sufrió Paloma Valencia en las urnas, la candidata que había intentado presentar una propuesta que abarcara diferentes sectores.

“Los fracasos del centrismo han abierto una ventana de oportunidad para la derecha, inspirada, como el señor de la Espriella, por Nayib Bukele, el presidente autoritario de El Salvador”, se lee en la publicación.

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El rotativo calificó de “lamentable” que Petro y Cepeda no aceptaran los resultados de manera inmediata. Se necesitó hasta la mañana de este lunes, en medio de una rueda de prensa, para que el candidato del Pacto Histórico reconociera que no identificaron irregularidades en las votaciones.

A renglón seguido, la columna anticipa que la campaña de las próximas tres semanas podrá ser “desagradable y negativa” y que ambos bandos intentarán convencer a los votantes de los motivos por los que su contendor sería un peligro para el país. El reto de ambos candidatos es conquistar al centro.

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“De la Espriella es ahora el claro favorito. Esto ha animado a los inversionistas nerviosos por Cepeda. Las acciones colombianas se dispararon tras la noticia de su victoria. Sin embargo, la segunda vuelta aún podría ser muy reñida. Cepeda superó su promedio reciente en las encuestas. También obtuvo un porcentaje ligeramente mayor de votos en la primera vuelta que el Petro hace cuatro años”, detalló el medio de comunicación británico.

El rotativo afirmó que De la Espriella tendría un Congreso de izquierda en su contra que le haría una fuerte oposición en su eventual administración.