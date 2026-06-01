Gustavo Petro reveló cuántos votos necesitaría Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial: “Vamos a ganar”

Una ola de comentarios desató un reciente mensaje que publicó el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta personal de X, el cual varios sectores calificaron como una nueva participación indebida en política por parte del jefe de Estado.

En la publicación, Petro agitó la segunda vuelta presidencial entre el candidato Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes pasaron a esa contienda electoral que se desarrollará el próximo 21 de junio.

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En la primera vuelta presidencial, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría, Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta presidencial con 10.361.499, mientras que el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda obtuvo 9.688.361 de votos.

Volviendo al llamativo mensaje del mandatario colombiano, Petro reveló la cifra de votos que necesitaría Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial: “Se necesitan tres millones de votos más. Yo necesitaba esa misma cantidad cuando saqué menos votos que Cepeda en primera vuelta y me superaban los votos mucho más que ahora los que no me querían”.

Además expresó: “A toda la juventud de Colombia les digo que, junto al progresismo, será la juventud y la gente de los campos y el liderazgo popular los que serán enfrentados con violencia; las mafias armadas ya han hecho eso recientemente. Volverán al ejército y la policía de hace 5 años. Los ajúas y los Vargas están listos. Deshonrar el uniforme es su tarea”.

Lo particular de la publicación del jefe de Estado es que dio a conocer que se “pondrá al frente” y remató con un “vamos a ganar”.

Pero varios sectores políticos le pasaron una fuerte factura a Petro. Fue el caso del senador electo del Centro Democrático Andrés Forero: “Petro sigue participando descaradamente en política”.

La publicación del presidente tuvo eco en Estados Unidos, llamando la atención del congresista Carlos Giménez: “Desde el Congreso de Estados Unidos, rechazamos las diatribas patéticas de Gustavo Petro, un sujeto con severos problemas de drogadicción que no representa en lo absoluto a la mayoría de los colombianos decentes. ¡De la Casa de Nariño directo a un centro de rehabilitación!”.

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Por último, varias voces han pedido a las autoridades pertinentes que revisen la publicación de Gustavo Petro, para identificar si incurrió o no en una participación en política indebida.