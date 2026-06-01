Colombia tendrá una segunda vuelta presidencial para elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030. El balotaje se realizará el domingo 21 de junio y enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en las más de 122.000 mesas de votación que se habilitarán en el territorio nacional y en el exterior. De ellos, 21,2 millones son mujeres y 20,1 millones son hombres.

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Que más de 41,4 millones de personas tengan derecho a acudir a las urnas no significa que todas participen en el proceso democrático. De hecho, en cada jornada electoral son millones los ciudadanos que se abstienen de votar.

En la primera vuelta participaron 23,9 millones de ciudadanos, y la decisión que tomaron determinó que Abelardo de la Espriella, de derecha, e Iván Cepeda, del sector progresista, se enfrenten en la segunda vuelta.

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Existe un escenario poco probable para esa votación, pero que sí está contemplado en la normativa colombiana: la remota posibilidad de que se presente un empate entre los dos candidatos que se enfrentan en la segunda vuelta.

Aunque se trata de un resultado difícil de alcanzar, pues ambos tendrían que obtener exactamente el mismo número de votos, la ley establece cuáles serían los pasos a seguir en caso de que esto ocurra en una elección presidencial.

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Si el escrutinio de los votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales arroja un empate entre los candidatos, de manera que ambos obtengan exactamente el mismo número de votos, el nuevo presidente de la República sería elegido al azar mediante un procedimiento en el que se introducen los nombres de ambos aspirantes en una urna y se extrae uno de ellos de forma aleatoria.