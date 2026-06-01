Miguel Uribe Londoño: “Abelardo de la Espriella es el que mejor representa el legado de mi hijo”

El excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño participó en el espacio El Debate de SEMANA, tras conocerse los resultados electorales de la primera vuelta presidencial en Colombia.

“¿Cuál será el nivel de desespero del señor candidato Iván Cepeda que ahorita nos prohíbe usar la camiseta de la Selección Colombia?”

La contienda dejó como finalistas al abogado Abelardo de la Espriella y al congresista Iván Cepeda. El próximo domingo 21 de junio, ambos aspirantes disputarán la elección definitiva para definir quién asumirá el máximo cargo político de la nación.

La FCF se pronuncia tras la queja de Iván Cepeda por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en elecciones

Durante el encuentro, detalló el rumbo que tomará tras finalizar sus aspiraciones a la Presidencia de la República.

Uribe Londoño manifestó públicamente su adhesión a la campaña de De la Espriella e instó a sus electores a respaldar dicha opción en las urnas, bajo el argumento de que representa las tesis que defendía junto a su hijo fallecido.

En ese sentido, señaló que el programa de gobierno de esa campaña prioriza la seguridad y la reestructuración de la política de orden público vigente.

“Estoy seguro de que De la Espriella lo logrará; cumplirá con sus promesas de acabar con la impunidad y los criminales se irán a la cárcel, que es lo que yo quiero y lo que Miguel quería”, afirmó Uribe Londoño.

“Cada día me duele más este país que está inmerso en una violencia que espero que cambie de la mano de De la Espriella y José Manuel Restrepo”, concluyó el padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay.

Asimismo, el excandidato destacó el perfil de la fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, de quien resaltó su formación académica y su trayectoria en la administración pública para liderar un cambio en la política económica del país.

Denuncias sobre el caso de Miguel Uribe Turbay

El segundo eje de la conversación se centró en el balance judicial e institucional a pocos días de cumplirse el aniversario del ataque contra su hijo, Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un impacto de bala el pasado 7 de junio de 2025 y falleció el 11 de agosto del mismo año.

Respecto al panorama electoral y la ausencia de su Uribe Turbay, el político manifestó que “una de las situaciones tristes del proceso electoral fue la imposibilidad de que mi hijo ejerciera el derecho al voto”.

“Miguel nos hace mucha falta, él hubiera sido el presidente de Colombia, yo lo formé para eso, para ayudarle a la gente en sus necesidades”, relató.

Finalmente, el exaspirante presidencial se refirió al estado de las indagaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el homicidio.

Aseveró que la falta de esquemas de seguridad oportunos por parte del Gobierno nacional influyó de manera directa en el desenlace del atentado.

“Respecto a las investigaciones, espero que lleguemos a donde tenemos que llegar; Abelardo de la Espriella me ha dicho que no descansará hasta que conozcamos a los autores intelectuales. El asesinato de Miguel fue un crimen de Estado, porque la Unidad Nacional de Protección le negó la seguridad y por eso perdió la vida”, puntualizó.