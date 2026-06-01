Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta contra Iván Cepeda

Miguel Uribe Londoño tomó la antorcha de Miguel Uribe Turbay y se lanzó a la competencia por la primera vuelta. El padre del senador del Centro Democrático aseguró que quería llevar la luz de su hijo, asesinado el año pasado en un mitin político en Bogotá.

Miguel Uribe Londoño dice que es el único candidato presidencial que no ha atacado a Abelardo de la Espriella

En un video difundido en horas de la noche del domingo 31 de mayo, Uribe Londoño aseguró: “Hoy termina una campaña, pero comienza una causa que no tiene fecha de vencimiento”.

Tras los resultados de la primera vuelta, en los que Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda por un amplio margen de votos, Uribe Londoño tomó la decisión de acompañar al Tigre de cara a la segunda vuelta.

Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Uribe Londoño ha tenido una relación muy cordial con De la Espriella. “El único candidato en esta contienda, desde el día uno hasta ahora, que no ha tenido una mala expresión ni se ha referido mal a Abelardo, ni lo ha atacado, porque recuerda que en la consulta del 8 de marzo de los 9 candidatos todos estaban contra Abelardo, he sido yo; de mi boca no ha salido nada”, aseguró el candidato en una entrevista con SEMANA.

“No hay derecho de cómo lo han atacado. Él es un buen abogado, un hombre decente y honorable; yo no comparto eso. No se puede, por conseguir votos y hacer campaña política, simplemente atacar a las personas, personalmente, con unas cosas que no están probadas, o que son gaseosas. En fin”, agregó en esa oportunidad.

Su nuera, María Claudia Tarazona, adhirió a Paloma Valencia en su campaña. “Ella es libre de apoyar a cualquiera. Su decisión fue esa”, dijo en su momento. “Yo llevo el legado de Miguel y lo llevaré con Delia hasta el final de nuestros días”, agregó.

Uribe Londoño tiene también un punto de encuentro con De la Espriella, desconocido para la opinión pública. La fórmula vicepresidencial de Uribe Londoño, Luisa Fernanda Villegas, fue secretaria privada de José Manuel Restrepo, fórmula del abogado, cuando él fue ministro de la administración Duque.

La conexión entre Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella que se conoce a ocho días de elecciones

De la Espriella y Uribe Londoño vivieron un cruce de versiones en diciembre pasado. En ese momento, esas tensiones hicieron que el Centro Democrático apartara a Uribe Londoño de la carrera presidencial que se disputaba al interior del partido.

Uribe Londoño aseguró que De la Espriella le había ofrecido varias veces la vicepresidencia. El Tigre aclaró lo que había sucedido y habló de una cita en particular. “En esa reunión, el doctor Miguel Uribe manifestó su deseo de renunciar a su candidatura en el Centro Democrático y de adherir a mi campaña, haciendo referencia al ofrecimiento de fórmula vicepresidencial que en su momento le hice”, aseguró De la Espriella.

Uribe Londoño, quien no ha profundizado recientemente en ese impasse, asegura que la prioridad es ganarle a Cepeda en segunda vuelta.