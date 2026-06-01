Víctor Muñoz, de la encuestadora Guarumo, reconoce que AtlasIntel fue la única firma que “leyó la tendencia” entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

El fundador de Guarumo Ecoanalítica, Víctor Muñoz, hizo un ponderado análisis sobre las encuestas. Allí aseguró que la “única medición que leyó bien la tendencia de fondo fue AtlasIntel: una elección cerrada, con empate técnico entre Abelardo y Cepeda”.

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Muñoz tomó cada encuesta publicada antes de las elecciones y la comparó con el resultado. Luego, en una detallada tabla, mostró cuál había sido la variación entre la predicción y la realidad.

“Balance de las encuestadoras en primera vuelta: Acierto: Las cuatro encuestadoras cumplimos: todas anticipamos que habría segunda vuelta y todas identificamos correctamente que esa segunda sería entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. (No es obvio, en el 2022, todas nos equivocamos)“, reconoció Muñoz.

Balance de las encuestadoras en primera vuelta



Acierto :



Las cuatro encuestadoras cumplimos: todas anticipamos que habría segunda vuelta y todas identificamos correctamente que esa segunda sería entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. (No es obvio, en el 2022, todas nos… pic.twitter.com/3QJW1FlJP6 — Victor Munoz (@Vicmunro) June 1, 2026

Sobre lo que sucedió entre las demás encuestadoras y AtlasIntel, Muñoz aseguró que la diferencia estuvo en que “las demás firmas subestimamos de manera importante a Abelardo, con diferencias de entre 7 y 16 puntos frente al resultado final. En algunos casos, como el de Guarumo, no se captó movimientos relevantes de las últimas semanas, como la fuerte caída de Paloma Valencia”.

“Con los resultados electorales del día de hoy, AtlasIntel fue quien mejor midió la intención de voto en Colombia” Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Muñoz arroja una reflexión final: “La ley de encuestas no parece haber producido mejores datos; por el contrario, rigidizó el proceso de captura de información en una campaña altamente dinámica. Las encuestas presenciales muestran señales claras de agotamiento metodológico. La realidad política se está moviendo más rápido que los instrumentos tradicionales”.

Muñoz ya había escrito en la noche del domingo un trino reconociendo el acierto de AtlasIntel. “Con los resultados electorales del día de hoy, AtlasIntel fue quien mejor midió la intención de voto en Colombia”, aseguró el encuestador.

Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, le respondió: “Muchas gracias por el reconocimiento, Víctor Muñoz. Soy un admirador de su trabajo y de su honestidad intelectual”.

Roman defendió en todo momento las cifras de su encuestadora y, al final, los resultados de este domingo le dieron la razón.

Y el domingo en la noche, cuando ya se había consolidado cómo quedaría la segunda vuelta, Román escribió:

“Queridos colombianos: AtlasIntel siempre les dijo la verdad“.

En otro mensaje, Román escribió: “Me gustaría agradecer a Gabriel Gilinski, Yesid Lancheros y a todo el equipo de Revista SEMANA por asociarse con AtlasIntel en este ciclo electoral. Muy criticada por su agenda editorial, Semana merece reconocimiento por informar con veracidad a sus lectores y por su compromiso con la independencia mediática y el debate democrático. Muchos medios intentaron usar las encuestas para manipular la opinión pública a favor de un candidato específico. Semana no fue uno de ellos”.

Andrei Roman envió mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “AtlasIntel siempre les dijo la verdad”

El líder de esa compañía fue una voz muy relevante en la carrera electoral. Sus mediciones fueron objeto de controversia e incluso de un intento de censura cuando una magistrada del Consejo Nacional Electoral emitió unas medidas cautelares que impedían la publicación de sus estudios. Días después, la sala plena del CNE tumbó esa decisión.

Por esos días, Roman había hablado con la periodista María Isabel Rueda en El Tiempo. Sobre los escollos que le impone al trabajo de estas firmas la nueva ley de encuestas, aseguró que: “Veo con preocupación que el abordaje de la ley fue demasiado rígido y también un poco ambiguo. Le deja a la comisión técnica de encuestas del Consejo Nacional Electoral un espacio muy amplio de actuación. Y por eso ella asumió un papel que quizás los legisladores no tenían inicialmente planeado. También creo que la ley tiene puntos inconstitucionales, porque hay una restricción sobre publicación de encuestas en términos de cronograma, que es básicamente una censura sobre la información que debería llegar a los ciudadanos. Pero es la ley, y mientras la Corte Constitucional no diga otra cosa, hay que respetarla”.

“Eso no va a pasar”: CEO de Atlas Intel descarta que Paloma Valencia llegue a segunda vuelta en puja con Abelardo de la Espriella

Cuando la reputada periodista le preguntó si afectaría la credibilidad de la encuestadora que quien pasara a segunda vuelta fuera Paloma Valencia y no Abelardo de la Espriella, Roman contestó: “Sí, evidentemente la afectaría. Pero eso no va a pasar”.