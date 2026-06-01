Así votaron Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla en la primera vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideraron las elecciones de la primera vuelta presidencial este 31 de mayo. Los dos volverán a medirse el próximo 21 de junio. En los resultados fueron determinantes los votos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

En la capital del país acudieron a las urnas 4.130.084 personas; es decir, el 67 % del censo electoral. De ellas, Cepeda acumuló 1.706.249 votos; De la Espriella obtuvo 1.543.517; Paloma Valencia alcanzó 372.142; Sergio Fajardo logró 258.410; y Claudia López, quien fue alcaldesa de la ciudad, apenas sumó 102.440 sufragios.

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En Medellín ejercieron el derecho al voto 1.241.123 personas. Abelardo de la Espriella ocupó el primer lugar con 676.358 votos. Los demás resultados se distribuyeron de la siguiente manera: Iván Cepeda (300.729 votos), Sergio Fajardo (105.609 votos), Paloma Valencia (101.941 votos) y Santiago Botero (9.253 votos).

En la capital del Valle del Cauca, con 1.063.418 electores, el triunfo fue para Iván Cepeda con 541.270 votos y el segundo lugar lo obtuvo Abelardo de la Espriella con 371.718. Los demás candidatos registraron los siguientes resultados: Paloma Valencia (56.344 votos), Sergio Fajardo (45.989) y Claudia López (6.970).

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

En Barranquilla acudieron a las urnas 601.596 personas. Iván Cepeda encabezó la votación con 281.123 sufragios y Abelardo de la Espriella lo siguió con 272.331. Por su parte, Sergio Fajardo sumó 20.320 votos y Paloma Valencia se ubicó en el cuarto lugar con 11.466. Claudia López, entre tanto, obtuvo 1.625 votos.

En el panorama nacional, con un consolidado de 23.978.304 votantes, De la Espriella logró el primer lugar con 10.361.499 votos; Iván Cepeda obtuvo 9.688.361; Paloma Valencia, 1.639.685; Sergio Fajardo, 1.009.073; y Claudia López, 225.517.

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La segunda vuelta se hará el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. En sus discursos, ambos se atacaron y llamaron a distintos sectores políticos a sumarse a sus proyectos. Las próximas tres semanas serán decisivas y es probable que los dos aspirantes se midan en un debate público.