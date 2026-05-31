El CEO de la encuestadora AtlasIntel, Andrei Roman, reaccionó al resultado de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo que confirman la tendencia que durante semanas arrojaron los sondeos de esa firma.

“Queridos colombianos, AtlasIntel siempre les dijo la verdad”, escribió Roman en su cuenta de X.

La última encuesta publicada por AtlasIntel, que se divulgó una semana antes de la segunda vuelta presidencial, mostró que habría una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Ese estudio señaló que Cepeda tendría el 38,7 % de la intención de voto y ubicó a De la Espriella con el 37,3 %; además, mostró la estrepitosa caída que tendría Paloma Valencia en las urnas.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Los resultados de los comicios confirman esa tendencia. Con el 98,2 % de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos, mientras que Cepeda consiguió 40,9 %, resultado que confirma que habrá una segunda vuelta presidencial.