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Andrei Roman envió mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “AtlasIntel siempre les dijo la verdad”

El CEO de la encuestadora internacional comentó los resultados de la primera vuelta.

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Redacción Semana
31 de mayo de 2026 a las 5:29 p. m.
Andrei Román, CEO de la encuestadora AtlasIntel, reaccionó al resultado de la primera vuelta presidencial.
Andrei Román, CEO de la encuestadora AtlasIntel, reaccionó al resultado de la primera vuelta presidencial. Foto: Bio Andrei

El CEO de la encuestadora AtlasIntel, Andrei Roman, reaccionó al resultado de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo que confirman la tendencia que durante semanas arrojaron los sondeos de esa firma.

“Queridos colombianos, AtlasIntel siempre les dijo la verdad”, escribió Roman en su cuenta de X.

La última encuesta publicada por AtlasIntel, que se divulgó una semana antes de la segunda vuelta presidencial, mostró que habría una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Ese estudio señaló que Cepeda tendría el 38,7 % de la intención de voto y ubicó a De la Espriella con el 37,3 %; además, mostró la estrepitosa caída que tendría Paloma Valencia en las urnas.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Los resultados de los comicios confirman esa tendencia. Con el 98,2 % de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos, mientras que Cepeda consiguió 40,9 %, resultado que confirma que habrá una segunda vuelta presidencial.