Tomás Uribe y su reacción tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las urnas: “El hecho de que Cepeda no haya ganado en primera, es ganancia”

Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sostuvo fuertes críticas en las últimas semanas de la campaña presidencial contra Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial de derecha que hoy triunfó en las urnas, pasó a segunda vuelta y amenaza con arrebatarle a la izquierda el poder de la Casa de Nariño después del 7 de agosto de 2026.

Tomás, quien se echó encima la aspiración de Paloma Valencia, porque fue la decisión de su padre, se refirió a los resultados de la primera vuelta presidencial.

“El hecho de que Iván Cepeda no haya ganado en primera vuelta, es una ganancia para Colombia”, dijo.

Y añadió: “Felicitaciones al doctor Abelardo de la Espriella. Ganó por amplio margen. Admiración y respeto a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Con ellos hasta el final”.

Tomás Uribe no se precipitó a hablar de una posible alianza con De la Espriella en segunda vuelta porque esa, sin duda, será una decisión que anunciará el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las próximas horas.

Sin embargo, no se puede olvidar que la familia de Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe son cercanas, de hecho, el reconocido abogado penalista ha exaltado en varias oportunidades el nombre del expresidente.

En la campaña presidencial, Uribe Vélez jamás lanzó una crítica contra De la Espriella. Al contrario, las bases de un lado y del otro se lanzaron fuertes cuestionamientos.