Los departamentos donde ganaron Petro y Uribe cuando llegaron a la Presidencia en 2022 y 2002, respectivamente

Colombia define a su próximo presidente en medio de una dura polarización. La candidatura de Iván Cepeda, quien lleva al frente las banderas del partido del presidente Gustavo Petro, se enfrenta a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aspirantes de la oposicion.

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Gustavo Petro ganó la Presidencia en segunda vuelta el 19 junio 2022. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El país sigue sumido en dos corrientes que son cada vez más opuestas y que hacen que los comicios de este 31 de mayo tengan una gran relevancia y resonancia a nivel internacional.

El actual presidente, Gustavo Petro, encabeza una de esas tendencias, y su rival político, el expresidente Álvaro Uribe, es quien encabeza a la otra corriente política más popular en el país.

¿En qué departamentos ganó Gustavo Petro en 2022?

Para las elecciones del 19 de junio de 2022, el hoy presidente obtuvo 11′281.013, derrotando al candidato Rodolfo Hernández, en segunda vuelta, quien sacó 10′580.412 sufragios.

Para esa época, los departamentos donde consiguió la victoria Petro fueron 17:

Atlántico

Bolívar

Cesar

Córdoba

La Guajira

Magdalena

Sucre

Cauca

Chocó

Nariño

Valle del Cauca

Amazonas

Putumayo

Vaupés

Vichada

Bogotá D.bC.

Cundinamarca

¿En qué departamentos ganó Álvaro Uribe en 2002?

Las elecciones en 2002 enfrentaron a Álvaro Uribe, Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón y Noemí Sanín, como principales aspirantes.

Así reaccionó el procurador Gregorio Eljach luego de que el presidente Petro revelara su voto en las elecciones presidenciales

Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta en las elecciones de 2002. Foto: Centro Democrático

Finalmente, en primera vuelta, Uribe y su fórmula vicepresidencial, Francisco Santos, del movimiento Primero Colombia, llegaron a la Presidencia de la República con un total de 5′862.655 votos.

Para la época, el expresidente, hoy líder natural del Centro Democrático, ganó en 19 departamentos.

Antioquia

Arauca

Bogotá

Boyacá

Caldas

Caquetá

Casanare

Cundinamarca

Guaviare

Huila

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Putumayo

Quindío

Risaralda

Tolima

Valle del Cauca.

Ambos ganaron en Bogotá, la plaza más importante del país, y también dejan ver cómo territorios como Antioquia siguen con tendencia hacia la derecha, mientras que en zonas como el Atlántico el respaldo fue para el hoy presidente de la República.