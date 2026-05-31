Política

Los departamentos donde ganaron Petro y Uribe cuando llegaron a la Presidencia en 2022 y 2002, respectivamente

Gustavo Petro y Álvaro Uribe son los líderes políticos más populares que ha tenido el país en este siglo.

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Redacción Semana
31 de mayo de 2026 a las 4:39 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro, actual presidente de la República, y Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro, actual presidente de la República, y Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Foto: Pantallazo de video de la entrevista de Westcol y Colprensa, respectivamente.

Colombia define a su próximo presidente en medio de una dura polarización. La candidatura de Iván Cepeda, quien lleva al frente las banderas del partido del presidente Gustavo Petro, se enfrenta a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aspirantes de la oposicion.

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Gustavo Petro Movistar Arena
Gustavo Petro ganó la Presidencia en segunda vuelta el 19 junio 2022. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El país sigue sumido en dos corrientes que son cada vez más opuestas y que hacen que los comicios de este 31 de mayo tengan una gran relevancia y resonancia a nivel internacional.

El actual presidente, Gustavo Petro, encabeza una de esas tendencias, y su rival político, el expresidente Álvaro Uribe, es quien encabeza a la otra corriente política más popular en el país.

¿En qué departamentos ganó Gustavo Petro en 2022?

Para las elecciones del 19 de junio de 2022, el hoy presidente obtuvo 11′281.013, derrotando al candidato Rodolfo Hernández, en segunda vuelta, quien sacó 10′580.412 sufragios.

Para esa época, los departamentos donde consiguió la victoria Petro fueron 17:

  • Atlántico
  • Bolívar
  • Cesar
  • Córdoba
  • La Guajira
  • Magdalena
  • Sucre
  • Cauca
  • Chocó
  • Nariño
  • Valle del Cauca
  • Amazonas
  • Putumayo
  • Vaupés
  • Vichada
  • Bogotá D.bC.
  • Cundinamarca

¿En qué departamentos ganó Álvaro Uribe en 2002?

Las elecciones en 2002 enfrentaron a Álvaro Uribe, Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón y Noemí Sanín, como principales aspirantes.

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Álvaro Uribe Velez
Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta en las elecciones de 2002. Foto: Centro Democrático

Finalmente, en primera vuelta, Uribe y su fórmula vicepresidencial, Francisco Santos, del movimiento Primero Colombia, llegaron a la Presidencia de la República con un total de 5′862.655 votos.

Para la época, el expresidente, hoy líder natural del Centro Democrático, ganó en 19 departamentos.

  • Antioquia
  • Arauca
  • Bogotá
  • Boyacá
  • Caldas
  • Caquetá
  • Casanare
  • Cundinamarca
  • Guaviare
  • Huila
  • Magdalena
  • Meta
  • Nariño
  • Norte de Santander
  • Putumayo
  • Quindío
  • Risaralda
  • Tolima
  • Valle del Cauca.

Ambos ganaron en Bogotá, la plaza más importante del país, y también dejan ver cómo territorios como Antioquia siguen con tendencia hacia la derecha, mientras que en zonas como el Atlántico el respaldo fue para el hoy presidente de la República.