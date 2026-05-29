¿Quién es Iván Cepeda? Biografía, trayectoria profesional y política del candidato a la presidencia de Colombia

El candidato presidencial Iván Cepeda busca convertirse en el sucesor del presidente Gustavo Petro para mantener sus banderas y las que el Pacto Histórico trazó en los últimos cuatro años. Su carrera en la vida pública, sin embargo, no siempre estuvo atada a Gustavo Petro.

El congresista forjó una hoja de vida como defensor de Derechos Humanos y de la paz y ganó más reconocimiento por sus enfrentamientos con el expresidente Álvaro Uribe. Llegó al Congreso en 2010, como representante a la Cámara por Bogotá y después ocupó una curul en el Senado por tres periodos más, trayectoria que lo consolidó como uno de los rostros conocidos del poder legislativo, con 16 años de ejercicio político.

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Las bases políticas de Cepeda están en el comunismo. Su papá Manuel Cepeda encabezó el Partido Comunista Colombiano, el mismo en el que Cepeda comenzó su vida política en la década del 70, trayectoria que más de cinco décadas después hacen que sea uno de los candidatos punteros de las encuestas para la elección presidencial de este 2026.

Manuel Cepeda fue una de las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica y fue asesinado en 1994 cuando iba rumbo al Congreso, el mismo recinto en el que su hijo legisló en años posteriores. El caso de la familia Cepeda llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las bases políticas del candidato también fueron cultivadas por su mamá, Yira Castro, militante del Partido Comunista.

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De pequeño vivió en Checoslovaquia y Cuba por el exilio que sufrió su familia, luego estudió Filosofía en Bulgaria y al regresar a Colombia cuando comenzaba la década del 90 se acercó al movimiento Alianza Democrática M-19, surgido de las desmovilización de esa guerrilla a la que perteneció el presidente Petro.

El asesinato de su padre marcó su lucha por las víctimas. Incluso, años después de enterrar a su progenitor vivió en el exilio en Francia donde continuó su formación en Derechos Humanos y al regresar a Colombia entró a la política electoral buscando una curul en el Congreso. En sus primeros años legislativos fue uno de los parlamentarios clave de la bancada del Polo Democrático Alternativo.

El candidato presidencial Iván Cepeda ha militado en partidos de izquierda como el Comunista, la Unión Patriótica, la Alianza Democrática M-19, el Polo Democrático Alternativo y el Pacto Histórico. Foto: campaña CEPEDA

Como congresista, Cepeda no se destacó por la autoría de leyes de trascendencia, pero sí por sus debates de control político sobre los orígenes del paramilitarismo y las interceptaciones ilegales del DAS. En ambos se enfrentó al expresidente Álvaro Uribe y su confrontación con el exmandatario ha sido una disputa judicial de más de una década, la misma que llevó a casa por cárcel al expresidente.

La paz ha sido protagonista de la agenda de Cepeda. Fue facilitador de los diálogos de La Habana por parte de la guerrilla de las Farc y es uno de los artífices de la paz total del gobierno Petro. Uno de los episodios que le suscitó más cuestionamientos en la opinión pública fue su mención en los computadores interceptados a Raúl Reyes.

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En abril, cuando le preguntaron por la fiesta que realizaron en la cárcel de Itagüí los cabecillas de las bandas criminales, él se negó a cuestionar esa infracción a la norma: “De mí no esperen una declaración contra la paz”, dijo.

Tampoco hace declaraciones contra la asamblea nacional constituyente que está promoviendo el presidente Petro y sí ha defendido las reformas sociales del Gobierno, a pesar de la crisis en el sistema de salud en medio de las discusiones de la reforma a la salud. Esas mismas reformas son las que impulsaría en su