Sergio Fajardo: 10 frases de su entrevista en SEMANA. “Esta confrontación nos conduce por un despeñadero”

1. “Yo no pretendo humillar a nadie”

El candidato Sergio Fajardo dio detalles desconocidos de su fallida cita con Paloma Valencia y respondió a las críticas de quienes han dicho que no trató bien a la hoy senadora. “Yo no pretendo humillar a nadie. Lo primero que dije es que (mis comentarios) no eran personales. No tengo ningún problema con ella y he sido respetuoso con ella. Yo fui a hacer lo que iba a hacer”, dijo.

Sergio Fajardo habla con Yesid Lancheros, director de SEMANA, del café con Paloma Valencia. “Yo no pretendo humillar a nadie”

“No es personal, a mí Paloma me cae bien, es una mujer de derecha, ha hecho una buena política. Ella es la que ha utilizado la expresión de que su papá es Álvaro Uribe, ha vivido en el Centro Democrático y ha gobernado el país. No tengo ningún problema con ella”, agregó.

Luego habló de las razones que lo distancian de la candidata y que él expuso en el café ese sábado. “Ella está con unas personas que yo no he tolerado ni toleraré en mi vida”.

2. “No tenemos que unirnos con nadie”

El candidato cerró la puerta a cualquier alianza con Paloma Valencia para primera vuelta. Yesid Lancheros le preguntó por qué no terminó sellando ese sábado un pacto con la candidata, como seguramente era su deseo: “Porque no tenemos que hacerlo. No tenemos que unirnos con nadie”, dijo.

Sergio Fajardo cierra la puerta a alianza con Paloma Valencia a escasos días de las elecciones: “No tenemos que unirnos con nadie”

“No tenía que hacer una alianza, tenemos políticas distintas”, agregó. El candidato mostró su molestia por lo que sucedió alrededor de esa cita. “No sé con qué objetivo me llevaron, estaba en Barranquilla y alguien me dijo: ¿qué le va a responder a Paloma Valencia? Me pusieron un video donde ella se veía invitándome a un café. Todos los medios estaban a la expectativa. Hablé con unas pocas personas y la respuesta fue, ‘listo, vamos al café, en Barranquilla’. Y yo le dije que lo hiciéramos público”, narró.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

3. “Les dije: no me manden cartas, porque yo les voy a decir que no”

El candidato aseguró que iba a contar por primera vez un acercamiento que hizo la Gran Consulta por Colombia a su campaña. Narró que tuvo una cita con Juan Daniel Oviedo, el hoy vice de Paloma Valencia, en la que él le contó que ellos le querían enviar una carta pidiéndole que fuera a participar en la consulta. “Les dije: no me manden cartas, porque yo les voy a decir que no”.

4. “El cuento que nos quieren meter es que en la primera vuelta se define Colombia. No es cierto”

Fajardo invitó a los colombianos a votar con libertad. “Les garantizo que seré disciplinado, juicioso”, dijo. Y, luego: “¿O es que quieren que yo les diga hijueputas, ratas?”. Fajardo se disculpó por haber soltado esa mala palabra. “Qué pena, hombre”, se discupó al final.

5. “Yo no tengo nada que decir de Claudia López”

El candidato habló de la otra candidata del centro, Claudia López, quien fue su fórmula presidencial en el pasado. Aseguró que él no tenía nada que decir de ella. “Yo no me quedo amargado, ni soy rencoroso ni llevo listas. Yo no tengo nada que decirle a Claudia López hoy. Ella que piense lo que quiera. Yo la conozco muy bien”.

Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo: la historia no contada de una carta y una invitación previa que rechazó el político paisa

6. “Iván Cepeda nunca en su vida pensó ser presidente de Colombia”

Fajardo aseguró que el senador no está preparado para gobernar y que apareció luego del asesinato de Miguel Uribe Turbay y del proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez. “No ha manejado más de diez personas en su vida. No quiere debatir y para mí esa es una ofensa muy grande. Le está cometiendo un daño a la democracia. La campaña la está manejando Gustavo Petro”.

Sobre su rol en esta campaña, fue muy crítico: “El candidato es Cepeda, pero el que está haciendo la campaña [es] Petro”. Cuestionó que el candidato del Pacto Histórico realice masivos actos de campaña y luego diga que su costo es cero. “¿Usted se imagina cuánto vale llevar 10.000 personas a una plaza?”, se preguntó. “Me genera dudas. A mí y a cualquiera [...] ¿Todos llegaron por el fervor del cielo, cuando lee un discurso 20 minutos y chao?”, añadió.

7. “Gustavo Petro va a enloquecer a Cepeda si es el presidente”

“Estaría encima. Lo ha dicho”, dijo Fajardo sobre el papel que tendría el presidente Petro en la vida de Iván Cepeda si él llegara a ser elegido. “Colombia, con una constituyente, estaría en una confrontación todos los días y a todas las horas”, agregó.

Fajardo explicó su proyecto para atajar la constituyente y reivindicar la Constitución de 1991. “El país no necesita romper la Constitución para escribir otra. La Constitución de 1991 fue un momento donde estábamos unidos, donde nos podíamos poner de acuerdo... Hoy hacer una constituyente es guerra. Colombia está jugando con candela”, afirmó.

8. “El 7 de agosto se acaba la paz total, que se convirtió en un caos total”

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Fajardo dijo que lo que tiene hoy Colombia “es una paz mal hecha” y prometió, de ser elegido, acabar con esa política. “La criminalidad en sus múltiples actuaciones tiene sometida a Colombia. El Clan del Golfo está en más de 400 municipios de nuestro país”, aseguró.

9. “La campaña lo que está haciendo es dañando la salud mental”

Fajardo contestó a la pregunta de una de las jóvenes del público sobre cómo garantizar que el sistema de salud atienda los problemas de salud mental. Aseguró que más del 45 % de los jóvenes hoy sufren de alguna de esas condiciones, como depresión o ansiedad. “Es una urgencia del Estado”, aseguró y presentó el sistema de bienestar. El director de SEMANA le dijo que en medio de la polarización esos temas no se han tocado en la campaña. Y Fajardo contestó: “Si lo que está haciendo es dañando la salud mental”.

10. “Me despido como presidente”

Fajardo invitó a los colombianos a votar por él. “Muchas personas definen su voto en las últimas semanas, hay personas indecisas y hemos hecho esfuerzos para conectarnos con los jóvenes y son ellos los que pueden hacer la diferencia”.

“Nuestra propuesta rompe con la polarización. Esta es mi tercera campaña presidencial y nunca había visto al país así de dividido... No seré más candidato, me voy a despedir como presidente de Colombia. Ese es el objetivo que tengo y lo conseguiré”, dijo.

A Colombia, le expresó: “Muchas gracias. Siempre he recibido cariño y respeto”. Luego, agregó: “Esta confrontación nos conduce por un despeñadero social que no nos merecemos”.

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