“Discúlpenme, se me fue”: el madrazo que lanzó Sergio Fajardo en plena entrevista en vivo con SEMANA

En medio de su entrevista con SEMANA, a Sergio Fajardo se le soltó una palabrota. El candidato de centro dijo: “Para la primera vuelta voten por quien ustedes crean que puede gobernar este país. No tenemos que seguir con esa polarización, voten con libertad. Por supuesto que quiero que voten por mí, voy a ser disciplinado, riguroso (…) ¿O quieren que empiece aquí a repetir hijue*****, ratas...”, aseguró.
Inmediatamente, Fajardo dijo: “Discúlpenme, se me fue”. El candidato, apenado, dijo que menos mal sus papás están en el cielo y no oyeron ese madrazo, porque en su casa nunca hubo una grosería ni un acto de irrespeto. “Me dirían, ¡pero mijo usted cómo dijo eso!”.
“Qué pena, hombre”, le dijo al final al director de SEMANA, Yesid Lancheros.
— Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026
El candidato envió un mensaje a su electorado: “Muchas personas definen su voto en las últimas semanas, hay personas indecisas y hemos hecho esfuerzos para conectarnos con los jóvenes y son ellos los que pueden hacer la diferencia”.
“Nuestra propuesta rompe con la polarización. Esta es mi tercera campaña presidencial y nunca había visto al país así de dividido”.
Agregó: “No seré más candidato, me voy a despedir como presidente de Colombia. Ese es el objetivo que tengo y lo conseguiré”.
