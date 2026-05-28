Sergio Fajardo arremete contra Iván Cepeda: dice que no está preparado y que el candidato es Gustavo Petro

Aunque Sergio Fajardo se caracteriza por ser uno de los políticos más prudentes y tranquilos del país, esos atributos los deja un poco de lado cuando habla del presidente Gustavo Petro y de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico.

Durante su entrevista con SEMANA, Fajardo dijo que Gustavo Petro “está incendiando al país” y que él no había visto a Colombia tan dividida por temas electorales.

“Veo las declaraciones del presidente Petro y siento malestar porque Colombia necesitaba un cambio, y él ha sido incapaz y ha introducido la polarización en un máximo nivel”.

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Aseguró que después de cuatro años Petro sigue diciendo que nadie lo dejó hacer nada y no asume las responsabilidades políticas por todo lo que ha pasado en su gobierno.

“Ustedes han visto la corrupción por parte de personas que él eligió. Hemos tenido más de 70 ministros, no se cuántos viceministros y no pasa nada”, aseguró.

Confesó que sintió indignación cuando Petro dijo que envío a Laura Sarabia a la embajada de Colombia en el Reino Unido como castigo. Dijo que esa declaración es un chiste y una falta de respeto con los colombianos.

“La manera como ha manejado el país es inadecuado. Eso de la constituyente es para mantener el país en confrontación, Petro, no se qué hará, pero esa mente es diferente a la mía”, aseveró.

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Agregó: “No tiene barrera moral para su comportamiento y está haciendo lo que se le da la gana. Colombia necesita un cambio”.

Además, habló de Iván Cepeda, a quien calificó de inexperto para manejar a Colombia y advirtió que Petro siempre estará a la sombra.

“Iván Cepeda nunca en su vida pensó ser presidente de Colombia y no está preparado. Él aparece después del asesinato de Miguel Uribe y por la pelea jurídica con Álvaro Uribe”, explicó.

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Dijo que Cepeda nunca ha manejado más de 10 personas al tiempo y que los colombianos deben tener en cuenta que un candidato que no quiere debatir, difícilmente sería un buen mandatario.

“La campaña se la está haciendo Gustavo Petro, el candidato es Gustavo Petro. Cepeda tiene a Petro detrás, lo va a enloquecer si llega a la presidencia”, sentenció.

Fajardo señaló que será uno de los candidatos que estará en la segunda vuelta presidencial y que los colombianos deben definir qué es lo que quieren para su futuro.

Además, anunció que acabaría con la Paz Total, al considerar que esa política solo generó caos en el país.