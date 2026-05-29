Nicolás Pérez, exgerente nacional de la campaña de Paloma Valencia, anuncia su voto por Abelardo de la Espriella. Estas son sus razones

Las fichas se alinean de manera vertiginosa en el tablero de ajedrez de la compleja campaña presidencial que vive Colombia. La recta final por la segunda vuelta parece estar definida, según las últimas encuestas, por Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Mientras tanto, en la campaña de Paloma Valencia se viven cambios de estrategia y se sienten algunas bajas. La última fue la de Nicolás Pérez, su exgerente nacional de la campaña, quien en un video anunció que votará por Abelardo de la Espriella. Este fue su mensaje:

“Soy Nicolás Pérez. Fui senador por el Centro Democrático y durante años he defendido unas tesis que para mí son irrenunciables: seguridad, autoridad, libertad y oportunidades para todos los colombianos.

También fui gerente nacional de la campaña presidencial de Paloma Valencia desde el minuto cero.

Nicolás Pérez, exgerente nacional de la campaña de Paloma Velencia, anuncia su voto por Abelardo de la Espriella. Estas son sus razones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ir67wRiIrG — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

Y quiero hablarles con claridad: fui el primero en apoyar este proyecto. Desde junio del año pasado trabajé con convicción y pasión para sacar adelante la candidatura de Paloma. Juntos logramos ganar la nominación dentro del Centro Democrático y ganar la consulta que la convirtió en la mujer más votada de la historia política de Colombia.

Creí en una Paloma firme, coherente, preparada, conocedora de Colombia y comprometida con las tesis que durante años hemos defendido juntos.

Sin embargo, con el paso de las semanas surgieron profundas diferencias sobre la conducción de la campaña, sus prioridades y su estrategia, que destruyeron lo que construimos con tanto esfuerzo.

Quien se equivoca de enemigo, se equivoca de discurso. El enemigo no es otro que un proyecto continuista que tiene más del 60 % del territorio en manos de los bandidos.

Abelardo hoy es el único que ha sido capaz de generar un movimiento ciudadano auténtico, apasionado y genuino, capaz de derrotar a Iván Cepeda.

Por eso hoy anuncio mi voto por el Tigre e invito a los colombianos a respaldarlo masivamente. La extrema coherencia del Tigre es la única garantía que tenemos de no caer en el Estado fallido de Cepeda.

Invito a la unidad. Sin unidad no hay triunfo.

Hoy Colombia necesita grandeza, y la grandeza empieza cuando los egos se hacen a un lado. Este no es un momento de ambiciones personales.

Este es el momento de Colombia”.