El expresidente César Gaviria hizo pública una carta en la que critica al Gobierno de Gustavo Petro por la crisis de seguridad que se desató en los días recientes en el país por cuenta de la acción armada.

“Frente a esta ofensiva criminal, ¿qué ha hecho el presidente Petro? Negociar. Ceder. Suspender órdenes de captura. Ofrecer zonas de ubicación temporal. Aceptar listas de criminales ‘de buena fe’. Premiar a los que disparan mientras entierra a los que nos defienden. Pactar con los carteles, con los paramilitares desde las cárceles, con la guerrilla desde los montes”, cuestionó Gavaria.

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El líder del Partido Liberal recordó que el ELN mató a un soldado en Tibú, hirió a policías en la vía Cúcuta - Pamplona y atacó un batallón militar en Riohacha, a pesar de que había anunciado un cese al fuego unilateral para las elecciones presidenciales. Los hechos ocurrieron horas antes de la entrada en vigencia de esa medida que la guerrilla anunció estaría en vigencia a partir del sábado 30 de mayo.

Por eso, el exjefe de Estado aseguró que “la paz total no fue paz. Fue una guerra fratricida pactada contra la sociedad colombiana. Los resultados están a la vista: más muertos, más ataques, más territorio en manos de los violentos, cientos de kilómetros sembrados de coca, y más miedo en cada rincón de Colombia”.

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En su carta Gaviria recordó que él tuvo que enfrentar al narcoterrorismo cuando fue presidente de la república, aunque este parecía “invencible” y advirtió que los ilegales deben combatirse “con la mano fuerte del Estado”.

El expresidente sostiene que Colombia necesita un gobierno que le dé seguridad a los ciudadanos, fortalezca a las Fuerzas Armadas, aplicar el orden y construir la paz a partir de la inversión social en los territorios. La colectividad que lidera Gaviria apoya a la candidata Paloma Valencia.