César Gaviria se la juega por Paloma Valencia: “Con Paloma, las mujeres y todos los sectores sociales tenemos una oportunidad de oro”

El respaldo liberal a la candidatura de Paloma Valencia quedó sellado públicamente este fin de semana durante el cierre de campaña de la aspirante del Centro Democrático.

Paloma Valencia reunió a pesos pesados de la política en su cierre de campaña en Bogotá y lanzó dura advertencia sobre un “régimen neocomunista”

El expresidente César Gaviria acompañó en la tarima a la candidata Paloma Valencia en el cierre de su campaña. Foto: Archivo particular

El expresidente César Gaviria apareció acompañado de varios congresistas liberales en un gesto político que, más allá de lo simbólico, confirmó que una parte importante de las bases rojas decidió jugársela por una alianza con la derecha de cara a las presidenciales.

A propósito del evento de la candidata en el Movistar Arena, Gaviria lanzó un mensaje enfocado en el papel de las mujeres y pidió “darle el escenario por primera vez a una mujer” quien, según dijo, podrá “retomar el rumbo de un país que necesita construir sobre lo construido”. El exmandatario insistió en que Valencia representa liderazgo, sensibilidad y capacidad para unir distintos sectores políticos y sociales.

Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

El expresidente Gaviria la describió como una mujer “aguerrida, preparada, estudiosa y mamá”, además de resaltar que “es una mujer de hogar que se identifica con la mayoría de las familias colombianas”.

Gaviria también recordó que el liberalismo impulsó el voto femenino en Colombia y aseguró que hoy sus directorios y bases están promoviendo que, por primera vez, una mujer llegue a la Casa de Nariño. Además, aprovechó para hacer una defensa de la Constitución de 1991 y de las instituciones democráticas.

Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

“Con Paloma, las mujeres y todos los sectores sociales tenemos una oportunidad de oro para sacar a Colombia más unidos adelante”, remató Gaviria, dejando claro que los liberales ya tomaron su posición.