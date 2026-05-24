Paloma Valencia reunió a pesos pesados de la política en su cierre de campaña en Bogotá y lanzó dura advertencia sobre un “régimen neocomunista”

Bogotá fue escenario este domingo 24 de mayo del cierre de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien reunió a reconocidos dirigentes políticos y aprovechó el evento para lanzar fuertes mensajes sobre el futuro del país, defender la Constitución de 1991 y rendir homenaje al fallecido senador Miguel Uribe.

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Durante su intervención, Valencia destacó la presencia de varias figuras que respaldan su proyecto político y aseguró que representan distintas fortalezas para construir una propuesta de gobierno.

Entre los asistentes estuvieron el expresidente César Gaviria, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el exministro Mauricio Cárdenas, el exalcalde Enrique Peñalosa, su mano derecha en esta contienda Juan Daniel Oviedo, y el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

“Algunos dicen que me equivoqué, pero yo les digo todo lo contrario: son unas elecciones perfectas. No quiero ser solitaria ni encerrada en peceras. Quiero un equipo que transforme a Colombia”, afirmó la precandidata ante los asistentes.

Uno de los momentos más comentados de la jornada llegó cuando hizo referencia a la Constitución de 1991 y cuestionó a quienes, según ella, buscan modificar el actual modelo institucional. En ese contexto resaltó la presencia del expresidente César Gaviria, a quien calificó como una figura clave en la construcción de la Carta Magna.

“Mientras otros promueven destruir la Constitución del 91, aquí está el presidente que la sacó adelante y demostró lo que queríamos. Nuestro compromiso no destruirá la Constitución para imponer un régimen neocomunista en Colombia”, aseguró Valencia, desatando una de las mayores ovaciones del evento.

Cierre de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en el Movistar Arena de Bogotá. Foto: Colprensa

La senadora también dedicó varios minutos de su discurso a exaltar a los dirigentes que la acompañaron en tarima. Sobre Aníbal Gaviria, destacó su visión de región y descentralización; de Mauricio Cárdenas, resaltó su experiencia económica; de Juan Manuel Galán, la resiliencia; mientras que de Enrique Peñalosa, dijo que fue “el mejor alcalde de Colombia”.

En cuanto a Juan Daniel Oviedo, Valencia elogió su trayectoria personal y profesional. “Es la inteligencia, es el estudio, pero además demuestra que las circunstancias no son nada cuando uno quiere salir adelante. Es la voluntad de cuando uno se propone algo y no hay nada que lo detenga”, manifestó.

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El acto político también estuvo marcado por un homenaje a Miguel Uribe, cuyo nombre fue recordado en repetidas ocasiones durante la jornada. La precandidata aseguró que su legado sigue presente en la vida pública del país y expresó que su compromiso con Colombia continúa inspirando a quienes comparten sus ideales.

“Sabemos que Miguel desde el cielo está preocupado por su país, sabemos que desde allá está bien y está cuidándonos. Sabemos que Miguel está presente en cada instante y en cada decisión de Colombia”, expresó Valencia desde la tarima.

Además, dedicó unas palabras especiales a María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político, quien estuvo presente en el evento. La describió como un símbolo de fortaleza y resiliencia para las mujeres colombianas.

“Representa a la mujer invencible colombiana, todo lo bueno de una mujer, un emblema que no se vence”, afirmó la precandidata, mientras los asistentes respondían con aplausos.

Con este acto en Bogotá, Paloma Valencia cierra una nueva etapa de su campaña rodeada de aliados políticos, mensajes de unidad y fuertes críticas a quienes considera una amenaza para el modelo democrático e institucional del país.