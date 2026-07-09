Presidente de Brasil, Lula da Silva, rompe el silencio sobre llamada con Petro y revela detalles semanas antes del cambio de Gobierno

A menos de un mes del cambio de gobierno en Colombia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un mensaje de reconocimiento a Gustavo Petro tras sostener una conversación telefónica en la que ambos repasaron la agenda bilateral y el panorama político de la región.

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Según informó la Presidencia de Colombia, la llamada se realizó la mañana de este 9 de julio y tuvo una duración aproximada de 20 minutos. Durante el diálogo, los mandatarios abordaron la coyuntura política de América Latina, los procesos electorales en la región, la agenda de trabajo entre ambos países y temas relacionados con ciberseguridad e inteligencia artificial.

Horas después, Lula reveló en su cuenta oficial que Petro le comentó que dejará la Presidencia el próximo 6 de agosto y que le reiteró su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en Colombia.

“Agradecí al presidente Petro por su amistad y por su cooperación con Brasil y el pueblo brasileño”, escribió el mandatario brasileño.

Encuentro de Lula Da Silva y Gustavo Petro durante el inicio de las obras de integración de las Infovías del programa Norte Conectado, en Manaos, estado de Amazonas. Foto: Getty Images

Lula también hizo un balance de los años en los que coincidieron al frente de sus gobiernos y afirmó que Petro mantuvo un firme compromiso con la integración regional, la sostenibilidad ambiental, la protección de la Amazonía y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El presidente brasileño recordó que Colombia fue uno de los países latinoamericanos que más visitó durante su mandato, con un total de cinco viajes oficiales, entre ellos su visita de Estado a Bogotá en 2024 y su participación en distintas cumbres regionales.

Asimismo, resaltó que Petro viajó en varias oportunidades a Brasil, incluida su asistencia a la inauguración del Centro Internacional de Cooperación Policial en Manaos en 2025.

Por su parte, el comunicado de la Casa de Nariño señaló que durante la conversación Lula expresó su “aprecio y respeto” por Gustavo Petro, a quien calificó como un “gran compañero y amigo de Lula y del pueblo de Brasil”.

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Al finalizar la llamada, el mandatario brasileño reiteró su disposición de seguir fortaleciendo la relación entre ambos países una vez concluya el mandato de Petro y aseguró que la cooperación bilateral debe mantenerse.

“Nuestros países están unidos por una amplia agenda de intereses compartidos y solo tienen beneficios que obtener al continuar trabajando juntos”, concluyó Lula.