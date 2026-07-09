Abelardo De La Espriella visitó a la Virgen de Chiquinquirá: “Puse en sus manos a nuestra Patria, a las familias y a nuestras instituciones”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, aprovechó la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, para enviar un mensaje a pocas semanas de asumir el poder.

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A través de su cuenta de X, el mandatario electo aseguró que cumplió la promesa de visitar el santuario de la Virgen de Chiquinquirá. Señaló que puso “en sus manos a nuestra Patria, a las familias colombianas y a nuestras instituciones”, convencido de que “Dios seguirá guiando el destino de Colombia”.

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Además de ratificar la importancia que la fe católica tendrá en su narrativa de gobierno, De La Espriella volvió a mencionar uno de los conceptos que ha repetido desde la campaña presidencial: la Patria Milagro, esta vez asociándola con la reconciliación, la esperanza y la fortaleza que, según escribió, el país necesita.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, les habló a los colombianos con motivo del Día de la Virgen de Chiquinquirá. Foto: Captura de pantalla

En medio de un escenario político altamente polarizado por las confrontaciones entre los gobiernos entrante y el saliente, el presidente electo apeló a un lenguaje de unidad en el país desde una referencia explícitamente religiosa.

Con la frase “firme por la patria”, que ya se ha convertido en uno de sus sellos personales, De La Espriella cerró su mensaje con un tono institucional y político, en vísperas del inicio de su mandato.