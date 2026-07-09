Asointermedias respalda creación de Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana y pide incluir a las ciudades intermedias

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias) manifestó su respaldo a la propuesta del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y, al mismo tiempo, solicitó que las ciudades intermedias del país sean incluidas como actores fundamentales en la estrategia nacional de seguridad.

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En un comunicado, la organización señaló que la iniciativa abre un espacio para fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y la Fuerza Pública frente a los retos que enfrentan las ciudades en materia de seguridad, convivencia y orden público. Además, expresó su disposición para participar en la construcción de la estrategia junto con los mandatarios locales.

Presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: Prensa Abelardo De La Espriella.

Asointermedias sostuvo que la incorporación de las ciudades intermedias permitirá fortalecer la articulación territorial, proteger a millones de ciudadanos y consolidar territorios más seguros, competitivos y sostenibles. Según la entidad, estos municipios tienen un papel estratégico para el desarrollo del país y enfrentan desafíos similares a los de las grandes capitales en materia de seguridad.

El presidente de Asointermedias y alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, respaldó la propuesta del nuevo Gobierno y afirmó que las ciudades intermedias están preparadas para contribuir a una estrategia conjunta. “Compartimos los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad, convivencia y orden público y estamos listos para aportar desde nuestros territorios. Reiteramos toda nuestra disposición para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y construir soluciones que garanticen mayor tranquilidad y protección para nuestros ciudadanos”, expresó.

En la misma línea, la alcaldesa de Turbaco y vicepresidenta de Asointermedias, Claudia Espinosa Puello, aseguró que las ciudades intermedias son fundamentales para el desarrollo regional y deben hacer parte de las estrategias nacionales de seguridad. Agregó que el Bloque de Defensa debe reconocer las realidades locales y fortalecer a los municipios que trabajan por consolidar territorios seguros y sostenibles.

El alcalde de Maicao, Miguel Aragón, también respaldó la propuesta al considerar que las ciudades intermedias enfrentan los mismos desafíos en materia de seguridad, convivencia y orden público que otras regiones del país, por lo que su participación resulta necesaria para construir soluciones de alcance nacional.

Por su parte, el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, afirmó que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y sostuvo que el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana debe convertirse en un escenario de articulación institucional que contribuya a fortalecer la convivencia y el orden público.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, coincidió en que el nuevo Gobierno debe priorizar el fortalecimiento de la seguridad en las ciudades intermedias. Señaló que el incremento de las acciones delincuenciales hace necesario reforzar el pie de fuerza para proteger a las familias, impulsar el comercio y generar condiciones favorables para la inversión en los territorios.