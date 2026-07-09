El alcalde de Cali, Alejandro Eder, junto con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Benavidez, presentó los resultados de un operativo que permitió desarticular tres estructuras criminales dedicadas al hurto en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca.

¿Cómo avanza la construcción del puente de Chipichape? Secretario de Infraestructura, Daniel Montoya da detalles

Un aspecto que llamó la atención de las autoridades fue la captura de varios presuntos delincuentes reincidentes, entre ellos alias La H, señalado como coordinador de la estructura criminal Los Blindados. Según la investigación, este hombre ya había estado en prisión y recuperó su libertad el año pasado.

En el balance oficial también se destacó la desarticulación de Los Herederos, una organización señalada de dedicarse al hurto de vehículos mediante las modalidades de atraco y halado. De acuerdo con las autoridades, sus integrantes utilizaban llaves artesanales y controles remotos universales para vulnerar los sistemas de seguridad de automóviles de alta gama.

Otra estructura desmantelada fue Los del Valla, cuyos integrantes, presuntamente, solicitaban falsos servicios a través de plataformas de transporte para engañar a los conductores y despojarlos de sus pertenencias de manera violenta. Asimismo, la operación permitió desarticular Los Blindados, banda dedicada al denominado fleteo, que esperaba a las víctimas a las afueras de entidades financieras para robarles el dinero que acababan de retirar.

“Venimos trabajando muy fuerte con la Policía, en articulación con la Fiscalía, para reducir los hurtos que van a la baja este año. No descansaremos hasta brindar mayor seguridad a nuestra ciudad”, aseguró el alcalde Alejandro Eder.

La operación incluyó 30 diligencias de registro y allanamiento que, además de las capturas, permitieron la incautación de tres armas de fuego, munición, herramientas utilizadas para violentar sistemas de seguridad de vehículos, autopartes, celulares, estupefacientes y cuatro automotores. Asimismo, fueron recuperados siete vehículos que habían sido reportados como robados.

Las autoridades también informaron que, en lo corrido de 2026, la Policía Metropolitana de Cali ha capturado 623 personas por el delito de hurto, incautado 734 armas de fuego y recuperado 1.132 vehículos reportados como robados.

Ejército destruye el más grande depósito ilegal de explosivos durante este 2026 en Tumaco, Nariño

Entre enero y junio de este año, las autoridades realizaron 3.913 capturas, lo que representa un incremento del 16 % frente al mismo periodo de 2025. En ese mismo lapso, el hurto a personas disminuyó un 26 %, mientras que se registraron reducciones en los casos de hurto a residencias (17 %), establecimientos comerciales (37 %), automotores (22 %), motocicletas (85 %) y celulares (34 %).

Según la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital, estos resultados hacen parte de la estrategia implementada por la Administración y la Policía Metropolitana para fortalecer las labores de prevención, inteligencia e investigación criminal, con el propósito de seguir reduciendo los delitos contra el patrimonio económico en la ciudad.