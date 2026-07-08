Alfredo Mondragón, congresista del Pacto, aspiraría a la Alcaldía de Cali y dice que es el más votado: “Estoy dispuesto a exponerme”

Aunque falta poco más de un año para que inicien las campañas a alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas en Colombia, la repartija política de los aspirantes a esos cargos se empieza a decantar en algunas regiones.

“Dilian está derrotada”: senador Kevin Gómez asegura que el Pacto Histórico ganará la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali

En el Valle del Cauca, donde la izquierda obtuvo el 60 % de los votos con 1.404.083 sufragios, el Pacto Histórico se siente ganador y ha comenzado a desfilar una larga lista de nombres para reemplazar a la actual gobernadora Dilian Francisca Toro y al alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Uno de esos nombres es el del congresista Alfredo Mondragón, quien a través de redes sociales mostró su interés para aspirar a la Alcaldía de Santiago de Cali.

Tras la controversia generada por la realización y posterior borrado del mural en el norte de Cali, el diputado Rafael Rodríguez radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el representante Alfredo Mondragón. Foto: Montaje El País Andrea Moreno

“Hay que recuperar la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle. Yo he sido el congresista, representante de la Cámara, más votado del Pacto en todo el país. Saqué una votación inmensa, inédita, en una consulta que era una consulta de una elección fría”, dijo Mondragón.

Con ese antecedente, sugirió el congresista, él sería la mejor opción para reunir a todo el Pacto Histórico en una candidatura única en la capital del Valle. “Es decir, en una elección más amplia pude haber sacado mucha más votación. Así que el pueblo lo está sintiendo y sabe que si el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida se unifican, podemos lograr Gobernación del Valle, alcaldías del Valle y la Alcaldía de Cali, y yo estoy dispuesto a exponerme para lograr arrebatarle a la oligarquía la Alcaldía de Cali. Así que estamos pendientes y esperamos que el pueblo se vuelva un gran gigante en el Valle y lo demuestre en las próximas elecciones”, agregó el recién elegido congresista.

Otros de los nombres que se barajan en el Pacto Histórico para la Alcaldía de Cali es el del también congresista Alejandro Ocampo, quien estaría dispuesto a renunciar a su curul para aspirar a ser jefe administrativo de la capital del Valle.

En cuanto a la Gobernación del Valle, el nombre más fuerte del Pacto Histórico que suena es el del actual senador Alexander López, quien termina su periodo en el Congreso el próximo 20 de julio. Aunque la competencia del congresista sería Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali y actual agente interventor de la Nueva EPS.

Ospina señaló, en diálogo con SEMANA, que no aspiraría de nuevo a la Alcaldía de Cali y se inclinaría por la Gobernación del Valle.