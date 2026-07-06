Comunidades del río Micay denuncian intimidaciones, saqueos y retención de civiles durante incursión armada del ELN

La guerrilla del ELN sigue haciendo de las suyas en las diferentes regiones de Colombia. Las comunidades del río Micay en el departamento del Cauca denunciaron que integrantes del Ejército de Liberación Nacional los amenazaron, les robaron alimentos y los retuvieron.

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La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes y la Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Étnico y Social del Pacífico (MESPA) dijeron que hay graves hechos de violencia en contra de la comunidad de San Antonio, perteneciente al Consejo Comunitario San Joc, en la parte alta del río Micay, municipio de López de Micay, Cauca.

“Siendo aproximadamente las 5:30 de la tarde, en la comunidad San Antonio del Consejo Comunitario San Joc, parte alta del río Micay, ingresó un grupo armado ilegal con alrededor de 35 personas fuertemente armadas, presentándose como integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Este grupo armado llevó a cabo una reunión con todos los integrantes del Consejo Comunitario San Joc y decomisó todos los medios de comunicación tipo celular que tenían los comuneros del lugar”, se lee en el documento.

Al tiempo, dieron a conocer que la guerrilla hizo que la misma comunidad transportara los alimentos que les robaron.

“De igual forma, realizaron hurto de comida y enseres en todas las tiendas y negocios del Consejo Comunitario. Así mismo secuestraron a 40 personas para que les cargaran los víveres y alimentos hurtados del lugar y emprendieron la huida sin rumbo fijo”, agregó.

También, precisaron que “alrededor de las 3 de la madrugada del día sábado fueron liberadas 32 de las 40 personas secuestradas, faltando ocho personas de las que hasta el momento no se sabe nada de su paradero”.

Ante esta situación, la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano manifestó su preocupación por la seguridad de los habitantes de la comunidad y de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que hacen presencia en la zona.

“Responsabilizamos al Estado colombiano, en cabeza del señor Gustavo Petro Urrego, a la Gobernación del Cauca, al comandante de la Armada Nacional y al comandante del Departamento de Policía Cauca por las violaciones e infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas por integrantes de fuerzas armadas irregulares en áreas de operaciones militares y policiales del Estado colombiano”, sostuvo.

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Igualmente, exigieron al Gobierno nacional que es necesario que los acompañen en medio de estos hechos graves.

“Exigimos responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de sus hogares de los habitantes de la comunidad de San Antonio del Consejo Comunitario San Joc, parte alta del río Micay, y de los líderes sociales y defensores de derechos humanos”, puntualizaron.

Desde la Alcaldía de López de Micay, expresaron su preocupación por estos graves hechos de inseguridad: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la retención de ocho personas, hecho que vulnera sus derechos fundamentales y genera angustia en las familias micaiceñas y nayerenses”.

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También, pidieron la liberación de civiles que se encuentran en poder de esta guerrilla desde hace varios días.

“Exigimos su liberación inmediata y el respeto por su vida e integridad, al tiempo que hacemos un llamado a las autoridades competentes para redoblar los esfuerzos que permitan su pronto regreso al seno de sus hogares”, agregó.