Con decreto en mano, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, confirmó que fue la junta asesora de las Fuerzas Militares la que aprobó el ascenso del hoy teniente coronel Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Gustavo Petro.

https://www.semana.com/nacion/articulo/exedecan-del-presidente-petro-habria-dilatado-proceso-por-presunto-acto-sexual-para-no-perjudicar-su-ascenso/202610/

La promoción del entonces mayor al grado de teniente coronel ha desatado toda una polémica en el país, pues el nombre de Rodríguez estaba en un llamado a juicio disciplinario de la Procuraduría por un caso de presunto acoso sexual y violencia de género.

Sin embargo, el ministro Sánchez ratificó: “La junta asesora de las Fuerzas Militares aprobó el ascenso del My. Rodríguez el 22 de abril. Dicha junta es la que le dio el soporte al decreto de ascenso número 0553 del 1.° de junio de 2026”.

SEMANA reveló en exclusiva que desde el pasado 23 de abril la Procuraduría le formuló pliego de cargos para llevar a Rodríguez a una imputación por este caso; pero el oficial habría acudido a una serie de “jugaditas” para dilatar la notificación de esa decisión. Así, al parecer, entorpeció que dicha información llegara a la instancia que analizaba su ascenso.

Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Petro, fue ascendido a teniente coronel pese a estar investigado. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Por eso, el ministro de Defensa también afirmó: “En situaciones similares estuvieron otros dos mayores, a quienes se les aplicaron los mismos criterios jurídicos. Los actos administrativos son los que tienen validez, no las versiones que se hayan podido trabajar”.

El Gobierno Petro le compartió a este medio el decreto de 26 páginas en el que quedó plasmada la decisión del ascenso de Rodríguez; en él también quedó inscrita la decisión de la junta asesora de las Fuerzas Militares.

Exclusivo: esta es la prueba que el Ejército no avaló en el ascenso de exedecán del presidente Petro. ¿Quién lo apoyó?

“La Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares recomendó, por unanimidad, al Gobierno nacional el ascenso de un personal de oficiales de las Fuerzas Militares al grado inmediatamente superior, y que esa recomendación fue protocolizada en actas 04, 003 y 003 del 22 de abril de 2026, del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, las cuales forman parte integral del presente acto administrativo”, expresa el documento.

Lo particular de este caso es que fuentes militares consultadas por SEMANA explicaron que la junta asesora nunca aprobó el ascenso del ahora teniente coronel Rodríguez por el pendiente que tenía con la justicia disciplinaria; sin embargo, en el documento firmado por el ministro de Defensa hay una versión contraria.