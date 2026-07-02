“Ese no es el número”: ministro de Defensa desmintió a Medicina Legal sobre cifra de menores de edad muertos en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió al director de Medicina Legal, Ariel Cortés, sobre la cifra de menores de edad muertos en bombardeos durante el Gobierno Petro.

“Esa cifra que da Medicina Legal no es precisa, porque Medicina Legal abarca los que caen en los conflictos, en el conflicto, pero, específicamente en bombardeos, ese no es el número”, expresó el ministro Sánchez.

Esta semana, el director de Medicina Legal, Ariel Cortés, afirmó que 65 menores de edad murieron en medio de los bombardeos durante el Gobierno Petro.

Cortés advirtió que los menores fallecidos en bombardeos adelantados por la Fuerza Pública y en operativos contra organizaciones criminales se registraron en diferentes zonas del país, y que la cifra se consolidó luego de los estudios de necropsia.

“Tenemos una estadística de aproximadamente 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual. La Ceda generalmente está entre los 14 y 17 años. Las principales zonas son las periféricas, por ejemplo, Guaviare, Arauca y Putumayo; son los sitios donde más se está dando”, señaló.

A su turno, el ministro de Defensa indicó que están verificando ese número y agregó: “Los menores de edad que caen en los bombardeos son una evidencia clara de un crimen cometido por quienes reclutan a nuestros menores, por Mordisco, Calarcá y el Clan del Golfo. La única violación que hay es el crimen cometido por estos grupos ilegales. La inteligencia no ha fallado, pero es un objetivo militar dinámico, no estático”.

Alias Iván Mordisco y alias Calarcá son los mayores reclutadores de menores de edad. Foto: AFP

Además, aseguró: “Gracias a la inteligencia, se logró ubicar a los objetivos militares y causar el mínimo daño a los menores víctimas del reclutamiento forzado”.

“El reporte lo informaremos oportunamente para corroborar las cifras de Medicina Legal”, señaló el ministro Sánchez.