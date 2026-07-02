Piden renuncia del ministro Pedro Sánchez tras aterradora cifra de menores de edad muertos durante bombardeos en la era Petro

La cifra que reveló recientemente Medicina Legal sobre menores de edad muertos en medio de bombardeos ordenados por el presidente Gustavo Petro generó indignación.

De acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses, 65 menores de edad fallecieron en medio de la acción letal de las Fuerzas Militares.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ha revelado que más de 20 bombardeos se han dado en el Gobierno Petro. Foto: Colprensa

Tras la alarmante cifra, Gustavo Niño, exviceministro de Defensa, dijo que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, debía asumir responsabilidad política y renunciar al cargo.

Niño, quien fue viceministro en el gobierno de Iván Duque, recordó que la oposición en aquella época, encabezada por Roy Barreras, quien hizo parte del Gobierno Petro, pidió la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, como efectivamente se dio.

“Hoy, Sánchez no ha asumido la responsabilidad y debe asumirla, debe asumirla hasta el 7 de agosto o debe asumirla después, porque este tiene una responsabilidad (…), la responsabilidad política del Gobierno de Gustavo Petro en decir, primero, que no iba a haber bombardeos contra menores de edad y el propio Sánchez dijo que no iba a haber menores”, expresó Niño, tras insistir en que el ministro de Defensa actual debería dar un paso al costado.

“Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual. La Ceda generalmente está entre 14 y 17 años. Las principales zonas son las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo; son los sitios donde más se está dando”, señaló Medicina Legal.

Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, advirtió que los menores fallecidos en bombardeos adelantados por la Fuerza Pública y en operativos contra organizaciones criminales se registraron en diferentes zonas del país, y que la cifra se consolidó luego de los estudios de necropsia.