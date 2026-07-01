En el Gobierno del presidente Gustavo Petro, 65 menores fallecieron tras bombardeos de la Fuerza Pública

Los bombardeos, lejos de desaparecer durante el Gobierno Petro, dejaron una elevada cifra de menores de edad muertos como consecuencia de estos operativos adelantados por la Fuerza Pública.

De acuerdo con Medicina Legal, hasta el momento se han reportado aproximadamente 65 menores fallecidos por estas acciones en diferentes regiones del país.

“Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual. La CEDA generalmente está entre 14 y 17 años. Las principales zonas son las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo; son los sitios donde más se está dando”, señaló Medicina Legal.

Ariel Emilio Cortés, director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, advirtió que los menores fallecidos en bombardeos adelantados por la Fuerza Pública y en operativos contra organizaciones criminales se registraron en diferentes zonas del país, y que la cifra se consolidó luego de los estudios de necropsia.

El caso de la modelo cucuteña asesinada

Por otra parte, Cortés advirtió que todos los resultados de la necropsia a Natalia Villalba fueron entregados a la fiscal del caso para adelantar las audiencias de imputación de cargos en contra del presunto feminicida. Allí quedaron condensados los detalles del asesinato.

“Entregamos ya los resultados a la Fiscalía General de la Nación. Ya están haciendo todo lo que son las audiencias públicas por parte de la Fiscalía. En ella, sí hubo un trauma contundente, y ella, pues, después del trauma, fallece y es incorporada en una maleta, y la manera y la causa de muerte se determinó en la necropsia”, dijo Medicina Legal.

De acuerdo con el director, la modelo recibió un golpe contundente en la cabeza. Según el reporte, fue descuartizada y metida en una maleta, llevada al baño del apartamento y dejada bajo la ducha durante cinco días.

“Todo cuerpo que generalmente viene en una maleta, viene desmembrado. Es un tema álgido, porque eso hace que sea mucho más rápida la descomposición del cuerpo”, dijo el funcionario.

La Fiscalía imputará los delitos de feminicidio agravado y alteración o manipulación de elemento material probatorio. Se espera que, al término de esta diligencia, solicite una medida de aseguramiento en la cárcel.