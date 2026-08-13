Duras imágenes deja la labor de Medicina Legal tras el terremoto en Colombia

Las imágenes de cuerpos atendidos por los funcionarios de Medicina Legal en carpas improvisadas resultan dolorosas, pero revelan el complejo trabajo que adelantan los forenses en los procesos de identificación y entrega formal de las víctimas a sus familiares. Hasta el momento, y al instituto forense, han llevado 230 cuerpos de víctimas de la catástrofe; 12 son menores de edad. SEMANA conoció imágenes del trabajo desarrollado por Medicina Legal.