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Duras imágenes deja la labor de Medicina Legal tras el terremoto en Colombia
Medicina Legal ha logrado identificar más de 200 cuerpos que fueron llevados por los organismos de rescate a las sedes del instituto en las zonas de mayor impacto del terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.
13 de agosto de 2026 a las 9:15 p. m.
Las imágenes de cuerpos atendidos por los funcionarios de Medicina Legal en carpas improvisadas resultan dolorosas, pero revelan el complejo trabajo que adelantan los forenses en los procesos de identificación y entrega formal de las víctimas a sus familiares. Hasta el momento, y al instituto forense, han llevado 230 cuerpos de víctimas de la catástrofe; 12 son menores de edad. SEMANA conoció imágenes del trabajo desarrollado por Medicina Legal.