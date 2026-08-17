Hermano de Gabriela Muñoz seguía vinculado a la Aerocivil; renunció antes de la llegada del nuevo Gobierno

SEMANA conoció en exclusiva que Santiago Muñoz, hermano de la polémica Gabriela Muñoz, seguía vinculado a la Aeronáutica Civil pese al escándalo que les estalló sobre el supuesto poder que habrían logrado al interior de la entidad, bajo la administración de Luis Alfonso Martínez Chimenty. Todo cuando apenas eran dos auxiliares sin estudios profesionales.

Esta revista tuvo acceso a la resolución número 02544 del 10 de agosto de 2026, firmada por el director de la Aerocivil, Martínez Chimenty, en la que se resuelve “aceptar, a partir del 11 de agosto, la renuncia presentada por el funcionario Santiago David Muñoz Olaya, al empleo Auxuliar V Código 91 Grado 05, de la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial”.

El director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez, le aceptó la renuncia a Muñoz el pasado 10 de agosto. Foto: Suministro

El documento reveló que Muñoz Olaya presentó su carta de renuncia el 6 de agosto, es decir, un día antes de que finalizará el Gobierno Petro, época en la que se cocinó todo este escándalo, y previo a la llegada al poder del presidente Abelardo De La Espriella.

El poder de los Muñoz

A comienzos de este mes se conoció que los hermanos eran hijos de Pompilio Muñoz y Liliana de las Mercedes Olaya, quienes aparentemente tenían un alto nivel de influencia en el Gobierno que comandó el expresidente Petro.

De hecho, Liliana Olaya le confesó al país que fue la responsable de vincular a sus hijos y sobrinos a la entidad. Lo que dejaría al descubierto un delicado caso de nepotismo. El exdirector de esa entidad, general (r) José Hentu Pinto, explicó en SEMANA que la contratación de los hermanos Muñoz se logró porque “la mamá de Gabriela conoce al presidente (Petro) hace 16 años”.

El poder de los Muñoz: SEMANA revela los tentáculos de los miembros de la familia que controló la contratación y el manejo de la Aerocivil

Pero más allá de lo que sería un caso de nepotismo, altos funcionarios y exfuncionarios de la Aerocivil, que no revelaron su identidad por temor a represalias, confesaron que bajo la administración de Martínez Chimenty, tanto Gabriela como Santiago Muñoz lograron un poder que nadie ha logrado explicar, teniendo en cuenta que su vinculación laboral era como auxiliares.

Sin embargo, los hermanos Muñoz habrían logrado una influencia en la dirección de la entidad que, según las fuentes consultadas, “Gabriela coordinaba nombramientos, despidos, traslados y lo que tuviera que ver con la gente. Su hermano era el de los contratos de obras millonarias”.

El poder de los Muñoz en la Aerocivil Foto: SEMANA

Los mismos funcionarios explicaron que Gabriela y Santiago se habrían unido junto a un puñado de funcionarios, entre ellos Daniel Felipe Suárez Estrada, exsecretario de Servicios Aeroportuarios, para supuestamente tener el control de grandes contratos. Esa dependencia maneja un presupuesto que supera el billón de pesos.

En medio de ese escándanlo, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria a Santiago Muñoz, por posible participación indebida en política, pues mientras era funcionario de la Aerocivil habría publicado videos apoyando la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia.